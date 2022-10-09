Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 3 по 9 октября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героя

Пицца-леопард, замороженные цены и состояние экономики. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, сообщает БЕЛТА. Позже, в этот же день, Совет Министров принял и опубликовал постановление, которое фактически ввело мораторий на повышение цен. А на следующий день Александр Лукашенко подписал директиву № 10 «О недопустимости роста цен». Объяняем , кого это коснется.

На проблемы иногда важно посмотреть под новым углом. Это не поможет решить их сразу, но зато подскажет правильное направление для поиска решений. Нынешний кризис тоже, возможно, не так однозначен. Ведь он рано или поздно закончится, а закончатся ли проблемы бизнеса после этого — большой вопрос. Генеральный директор компании «Центр стратегического развития „Маркетинговые системы“», член правления «Гильдии маркетологов» Анатолий Акантинов считает, что сейчас, в условиях выживания, бизнес должен еще быстрее трансформироваться и готовиться к наступлению совершенно нового экономического этапа в истории — без привычного маркетинга и стратегии, с креативным подходом и кооперацией бизнеса.

Экономика для бизнеса

В такое нестабильное время, как сейчас, бизнесу необходимо диверсифицировать активы. После введения санкций это очень тяжело, но все еще возможно сделать. Что происходит в мировой экономике? Куда лучше вкладывать деньги? Как использовать криптовалюты? На все эти вопросы во время очередной встречи Клуба Про бизнес ответил сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут.

Полезное для бизнеса

Компания А1 впервые использовала беспилотный вертолет для мониторинга своей базовой станции в удаленном режиме. Такой формат контроля за состоянием объекта обещает стать новой реальностью для бизнеса. Во-первых, данные удается получать оперативнее и анализировать в режиме онлайн. Во-вторых, можно сэкономить время сотрудников за счет сокращения количества выездов на объекты. И это еще не все перспективы, которые открывает такая технология. О том, как компании могут использовать опыт А1 для своего бизнеса, — в нашем материале .

Сегодня белорусский бизнес, финансовые структуры, бюджетные и государственные организации столкнулись с одинаковой проблемой — часть ИТ-компаний приостановили свою работу в Беларуси. Как результат, исчезла возможность покупки лицензионного программного обеспечения, по многим решениям оказалась недоступна техническая поддержка и система обновлений. О том, какие варианты по развитию своей ИТ-инфраструктуры есть у белорусских компаний в 2022 году рассказал Антон Отчик, директор по сервисам компании Softline в Беларуси.

Marketing talks ― совместный спецпроект портала «Про бизнес» и digital-агентства AMDG, в котором мы показываем роль людей в продвижении брендов. В первый раз мы рассказывали о фарминдустрии, потом — о FMCG-индустрии. А теперь говорим с представителями продуктового ретейла — «ГИППО», «Белмаркет» и Green ― о том, в чем специфика маркетинга в торговых сетях, а также как изменилось продвижение на рынке после начала кризиса.

Истории бизнеса

В 18 лет Павел Максимчик уехал в Чехию — помогать брату Валерию в пиццерии. Там они проработали 12 лет и стали опытными пиццайоло. В 2018 году в родном Гродно ребята открыли пицца-трак — фургон на колесах с дровяной печью — и познакомили гродненцев с настоящей неаполитанской пиццей. А в 2020-м Павел решился на самостоятельный проект — стационарную тратторию. Читайте о том, как сделать бизнес на пицце.

10 лет назад Владимир Степанов оставил должность директора в перспективной компании и вместе с другом детства уехал автостопом к океану. Из Португалии он вернулся другим: вредные привычки сменил ЗОЖ. Сейчас предприниматель успешно поставляет в Беларусь сушилки для фруктов и овощей, развивает собственную «Грибную аптеку» и настраивает продажи на маркетплейсах. Разбираемся, как построить успешный бизнес, решив однажды изменить свою жизнь.

Читайте также