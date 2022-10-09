МИРовые факты: журналисты телерадиокомпании «Мир» рассказали о своей работе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потенциальная аудитория телеканала «МИР» – 184 миллиона человек. Он вещает в десяти странах СНГ, в пяти из которых включен в обязательные пакеты телевещания – так называемые мультиплексы. Интересные факты о «МИРе» и людях, которые на нем работают, рассказывают корреспонденты телеканала.

Мало кто знает, что главный офис телеканала «МИР» по форме – правильный пятиугольник. Мистика здесь повсюду. Когда заходишь внутрь, то попадаешь сразу на четвертый этаж, а не на первый. Но заблудиться здесь невозможно: дело в том, что здание закольцовано. Когда идешь по указателям к выходу, попадаешь на вход.

Если бы у «МИРа» был паспорт, то в графе «место рождения» было написано: город Бишкек, улица Токтоболота Абдумомунова, 207. Именно там, в Доме правительства, президенты молодых, только-только получивших независимость государств решили, что им нужен общий телеканал. С инициативной выступил Казахстан. Идею поддержали и соглашение тут же подписали. На исторической фотографии – большие хрустальные люстры и голубые обои с державным принтом. Вероятно, встреча проходила в Овальном зале, но сегодня он выглядит совсем по-другому.

Клетка или полоска – таких рубашек в гардеробе и. о. директора Национального филиала МТРК «Мир» в Грузии Михаила Робакидзе не один десяток. Это его фирменный стиль еще с начала 1990-х, когда «МИР» только начал выходить в эфир.

«Дело в том, что, во-первых, геометрия – мой любимый школьный предмет, а во-вторых, однотонные наряды не влияют позитивно на зрителя, в то время как яркие цвета и оригинальный принт способствуют концентрации внимания и вызывают интерес у нашего зрителя к происходящему на экране. И вообще, нужно выглядеть ярко – как и наш телеканал «МИР», – объясняет Михаил.

Рост петербургского корреспондента Анастасии Глебовой – 157 сантиметров. Для выхода в кадр она использует 44-сантиметровую этажерку.

«У меня нет комплексов по поводу моих габаритов. Это производственная необходимость: никто не помешает записать стендап, не попадет случайно вместе со мной в кадр, а если мой собеседник окажется высоким, то ему не придется смотреть на меня сверху вниз, как на ребенка. Мы будем с ним на равных», – раскрывает профессиональный секрет Анастасия.

Все знают, что Санкт-Петербург – культурная столица России. Самым культурным в СНГ по праву можно назвать филиал «МИРа» в Армении. В республике ежегодно проходят десятки музыкальных фестивалей – от джаза до электронной музыки. Проспекты и переулки Еревана – это сцены для уличных театров и цирковых артистов. Оскароносные сценаристы и режиссеры почитают за честь принять участие в главном кинофестивале Армении «Золотой абрикос» . Обо всем этом журналисты филиала с удовольствием рассказывают всему миру.

От рабочего стола до стендап-позиции главного редактора Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Молдова Ирины Пивоваровой – всего пять шагов. Поэтому филиал славится своей оперативностью. Новость только появилась – а в эфир уже идет рассказ о всех подробностях.

В Баку работает один из долгожителей «МИРа» – главный инженер Ильхам Мамедов. На канале он уже 26 лет. Азербайджан вообще славится своими долгожителями. В стране их более 10 тысяч, и многие – в отличной физической форме. 92-летний Идрис Мамедов, например, в честь юбилея «МИРа» отжался 40 раз за 30 секунд .

В зимний сезон филиал МТРК «Мир» во Владикавказе можно переносить на Военно-Грузинскую дорогу. Каждый второй сюжет из Дарьяльского ущелья – о том, что снегопад превращает Крестовый перевал в непреодолимый барьер для большегрузов, когда бесполезны и мощные двигатели, и обвязанные цепями колеса. Получается, что штормит в Грузии, а сложности на дороге – в России. Да и летом корреспонденты бывают там часто: туристы любят эту дорогу.

Директор Национального филиала МТРК «Мир» в Таджикистане Вера Исмаилова давно перестала отмечать на карте страны, в которых была. За 15 лет работы в президентском пуле большую часть земного шара она точно облетела.

«Чемодан у меня всегда наготове. Могу уйти из дома рано утром, а вернуться только через несколько дней», – говорит Вера Исмаилова.

Бессменный автор программы «Миллион вопросов о природе» Игорь Бышнев подсчитал, что просидел в кустах в общей сложности 18 лет.

«На одном из самых больших болот в Европе мы снимаем тысячные стаи серых журавлей на отдыхе. 12 часов ожидания. Вечер, ночь, утро – две минуты для сюжета, одного из пяти для новой передачи . 50 передач в год – 250 сюжетов. Три месяца съемок и рыданий. И так уже 18 лет на телеканале «МИР», – рассказывает Игорь.

Журналисты национального филиала «МИРа» в Казахстане творят ближе всех к космосу. Офис телеканала в Алматы расположен на высоте более 1100 метров над уровнем моря – в здании телевизионной башни на горе Кок-Тобе. Из минусов – опаздывать нельзя ни на минуту: режимный объект, вход строго по пропускам. Ровно в 9:00 на специальной машине всех сотрудников отвозят от подножия горы к офису. Если не успел – поднимайся пешком.

Еще один интересный факт: за 30 лет ведущие новостей ни разу не выходили в эфир в зеленом пиджаке. Этот цвет строго запрещен – потому что сливается с зеленым задником-хромакеем в студии.