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Стратегии эффективного маркетинга: Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» пройдет в Минске
10.10.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ежегодно более 300 представителей компаний посещают Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.
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В качестве спикеров выступят 50 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, представители топ-менеджмента, креативные директора и другие яркие представители маркетингового и коммуникационного сообщества, которые лично принимали участие в разработке и реализации антикризисных стратегий брендов.
В завершение деловой программы Форума пройдёт торжественная Гала-церемония награждения победителей Премии эффективности маркетинга
Подробнее ознакомиться с программой Форума и присоединиться к масштабному событию можно на официальном
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Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»
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