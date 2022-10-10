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Стратегии эффективного маркетинга: Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» пройдет в Минске

10.10.2022 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Стратегии эффективного маркетинга: Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» пройдет в Минске

Стратегии эффективного маркетинга: Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» пройдет в Минске

Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» — ключевое событие года в сфере коммуникаций — состоится 25−26 октября в Minsk Marriott Hotel. Генеральным партнером мероприятия выступает платежная система Mastercard - глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Ежегодно более 300 представителей компаний посещают Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» с целью повышения конкурентоспособности своих брендов и достижения успешных результатов благодаря эффективным стратегиям маркетинга.

В программе Форума более 70 мастер-классов, основанных на реальных кейсах 2022 года.

В качестве спикеров выступят 50 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, представители топ-менеджмента, креативные директора и другие яркие представители маркетингового и коммуникационного сообщества, которые лично принимали участие в разработке и реализации антикризисных стратегий брендов.

В завершение деловой программы Форума пройдёт торжественная Гала-церемония награждения победителей Премии эффективности маркетинга ADMA и Фестиваля рекламы ЛАМА, в рамках которой соберутся ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы.

Подробнее ознакомиться с программой Форума и присоединиться к масштабному событию можно на официальном сайте.

 
 
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