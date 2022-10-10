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Лукашенко потребовал оперативно реагировать на подорожание товаров

10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оперативно реагировать на необоснованное подорожание товаров потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Сейчас в магазинах республики идут проверки. В стране действует мораторий на повышение цен. Уже возбуждено несколько уголовных дел за нарушения. Мониторинг коснется и импортных товаров, сообщает «МИР 24».

Главное – это выработка системы контроля за ценообразованием. И второе – персонализация ответственности за рост цен. Это министры, которые занимаются производством товаров, и губернаторы. И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы «зажали» цены, так губернаторы и министры примут соответственные решения. Но они за это и будут отвечать. Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает «его величество рынок». Но что такое рынок, мы уже знаем. Нас все время толкали в бездну рыночных отношений, то есть бардак и прочая неразбериха», – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также поручил разобраться с тунеядцами. В Беларуси планируется сделать более справедливой систему оказания социальных услуг для работающих и неработающих граждан.



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В стране действует мораторий на повышение цен. Уже возбуждено несколько уголовных дел за нарушения.
 
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