Лукашенко потребовал оперативно реагировать на подорожание товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оперативно реагировать на необоснованное подорожание товаров потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Сейчас в магазинах республики идут проверки . В стране действует мораторий на повышение цен. Уже возбуждено несколько уголовных дел за нарушения. Мониторинг коснется и импортных товаров, сообщает «МИР 24».

Главное – это выработка системы контроля за ценообразованием. И второе – персонализация ответственности за рост цен. Это министры, которые занимаются производством товаров, и губернаторы. И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы «зажали» цены, так губернаторы и министры примут соответственные решения. Но они за это и будут отвечать. Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает «его величество рынок». Но что такое рынок, мы уже знаем. Нас все время толкали в бездну рыночных отношений, то есть бардак и прочая неразбериха», – сказал Александр Лукашенко.