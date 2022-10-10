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Лукашенко потребовал оперативно реагировать на подорожание товаров
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оперативно реагировать на необоснованное подорожание товаров потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Сейчас в магазинах республики идут
Лукашенко также поручил разобраться с
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В стране действует мораторий на повышение цен. Уже возбуждено несколько уголовных дел за нарушения.
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