Появились первые уголовные дела. МАРТ разъяснил мораторий на повышение цен, а КГК предупредил об ответственности за нарушения

Источник материала: ProBusiness





На прошлой неделе в Беларуси ввели мораторий на повышение цен . Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком на тему инфляции. Совет Министров сразу принял и опубликовал постановление, а следом появилась и директива № 10 «О недопустимости роста цен». Теперь Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения о применении постановления Совета Министров от 6 октября 2022 года № 669.

О чем говорит МАРТ

1. Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок (т.е. производители, импортеры, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю) или оказывающим любые виды услуг (далее — субъекты предпринимательской деятельности), не допускается повышение цен (тарифов) выше уровня цен (тарифов), применяемых на 5 октября 2022 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату — на предыдущую дату их реализации (независимо от временного периода).

2. Любое повышение цен (тарифов) (например, в связи с ростом контрактной цены, цены производителя, импортера (оптового поставщика), расходов (затрат), курсовых колебаний и другое) не допускается.

Также не допускается повышение цен (тарифов) в связи с отменой (завершением), проводимых 5 октября 2022 г. акционных мероприятий, распродаж, скидок, в рамках разработанного порядка предоставления скидок (например, скидка за объемы, предоплату и т.д.), и прочее (далее — акции), независимо от установленных (не установленных) сроков проведения акций.

Изменение производителями (импортерами) порядка предоставления скидок, которое может привести к росту цен (тарифов), выше действовавших по состоянию на 5 октября 2022 г., не допускается.

3. Не допускается повышение цены (тарифа), применяемой 5 октября 2022 г. субъектом предпринимательской деятельности в отношении каждого субъекта хозяйствования.

Договоры, заключенные по состоянию на 5 октября 2022 г., должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления № 669 в части установления цены (тарифа).

Справочно: В соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством. Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.

4. С учетом пункта 4 постановления № 669 установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 г. никогда ранее не производились (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Республике Беларусь (далее — новые товары (услуги)), в том числе в рамках заключения договоров после 6 октября 2022 г. либо договоров заключенных до 6 октября 2022 г., но не исполненных, а также повышение цен в случае экономической целесообразности допускается субъектами предпринимательской деятельности только по согласованию с:

республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении (составе, системе) которых субъект предпринимательской деятельности находится (входит) либо которым переданы в управление акции (доли в уставном фонде) хозяйственного общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь;

облисполкомами и Минским горисполкомом по месту государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности.





В этой связи при необходимости согласования цен (тарифов) на новые товары (услуги), а также повышения действующих по состоянию на 5 октября 2022 г. цен (тарифов) в случае экономической целесообразности необходимо обращаться в соответствующие республиканские органы государственного управления, государственные организации, облисполкомы и Минский горисполкомом.

5. Порядок согласования цен (тарифов) на новые товары (услуги),

а также повышения цен (тарифов) в случае экономической целесообразности определяется республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом самостоятельно.

6. Согласно абзацу третьему пункта 2 Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703, под разновидностью товара следует понимать совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (модель, размер, иные характеристики товаров при их наличии).

В этой связи товары одного вида могут иметь различные варианты разновидностей и все они будут являться разными товарами.

7. Дооценка юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, остатков товаров не допускается как в целом по организации розничной торговли, так и при поступлении этого товара до 6 октября 2022 г. в один из торговых объектов юридического лица или индивидуального предпринимателя.

8. В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» новый нормативный правовой акт, в том числе временный, имеет большую юридическую силу по отношению к ранее принятому (изданному) по этому же вопросу нормативному правовому акту этого же нормотворческого органа (должностного лица).

В этой связи формирование цен (тарифов) на товары (услуги) осуществляется в строгом соответствии с требованиями Директивы № 10 и постановления № 669, в том числе регулируемые до 5 октября 2022 г. в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

Справочно: Например, Директива № 10 и постановление № 669 имеют большую юридическую силу по отношению к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов» (в редакции постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 октября 2018 г. № 80) в части применения единой торговой надбавки.

9. Действие постановления № 669 распространяется на отношения, связанные с реализацией товаров на биржевых торгах и в рамках государственных закупок, а также процедур закупок за счет собственных средств.

10. Действие постановления № 669 распространяется на продукцию общественного питания (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания).

11. Действие постановления № 669 не распространяется на юридические лица всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров, оказание услуг при поставке по внешнеторговому договору.

12. После 6 октября 2022 г. цена (тариф) может снижаться, в т.ч. при проведении акций. После окончания (завершения) акции уровень цен (тарифов) не должен превышать действующего по состоянию на 5 октября 2022 г.

Минздрав начал контролировать исполнение моратория, а КГК сообщает о 10 уголовных делах по фактам завышения цен

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк заявил, что ведомство начало контролировать, как производители и розница исполняют мораторий на рост цен. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минздрава.

— Сейчас в разработке находятся еще два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен как для производителей лекарств и медтехники, так и непосредственно для тех, кто занимается розничной торговлей. Эта работа будет на постоянном контроле, — сказал Борис Андросюк.

А заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси — директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов рассказал, что уже возбуждено более 10 уголовных дел из-за нарушения моратория.

— Органами КГК проводятся мероприятия, направленные на исключение роста цен. За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Мероприятия проводятся не только на предприятиях розничной сети, но и в других сферах, — цитирует Игоря Маршалова БЕЛТА.

К примеру, установлены факты причинения ущерба Борисовскому мясокомбинату вследствие завышения цен при оказании услуг по размещению рекламы. Житель Могилева, используя реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, разместил в эфире радио рекламу о продукции мясокомбината. При этом он получил за услугу денежные средства в размере, в 10 раз превышающем фактически понесенные затраты. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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