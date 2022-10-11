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Как устроена СТО, в которой всем управляет женщина
11.10.2022 11:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и
Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.
На этот раз мы приехали на СТО «Альфа» на улице Короля в самом центре Минска в гости к Анне Сафроненко. С ней мы
Узнаем, как обстоят дела у СТО и самой Анны сегодня: как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.
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В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.
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