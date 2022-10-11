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Как устроена СТО, в которой всем управляет женщина

11.10.2022 11:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как устроена СТО, в которой всем управляет женщина
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.

Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.

На этот раз мы приехали на СТО «Альфа» на улице Короля в самом центре Минска в гости к Анне Сафроненко. С ней мы встречались 10 месяцев назад — в ноябре прошлого года. С тех пор многое изменилось…

Узнаем, как обстоят дела у СТО и самой Анны сегодня: как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.

Смотрите полный выпуск на нашем YouTube-канале:

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Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

Как устроена СТО, в которой всем управляет женщина

Еще больше видео и актуальной информации в Telegram и ALFA-HUB — YouTube. Подписывайтесь!

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Теги: Минск
 
 
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В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.
 
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