|
Президент Беларуси прибыл в Таджикистан с официальным визитом
11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Таджикистан с
Планируется, что Александр Лукашенко проведет переговоры с Эмомали Рахмоном. Они пройдут в узком и расширенном составах. Стороны обсудят расширение сотрудничества, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Душанбе президента Беларуси встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)