Президент Беларуси прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Таджикистан с двухдневным официальным визитом . В аэропорту Душанбе президента Беларуси встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, сообщает «МИР 24».

Планируется, что Александр Лукашенко проведет переговоры с Эмомали Рахмоном. Они пройдут в узком и расширенном составах. Стороны обсудят расширение сотрудничества, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.