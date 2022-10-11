ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси прибыл в Таджикистан с официальным визитом

11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Таджикистан с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Душанбе президента Беларуси встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, сообщает «МИР 24».

Планируется, что Александр Лукашенко проведет переговоры с Эмомали Рахмоном. Они пройдут в узком и расширенном составах. Стороны обсудят расширение сотрудничества, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Душанбе президента Беларуси встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2022
Mir24.TV Belarus
11.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика