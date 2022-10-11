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Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны

11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В каких странах Содружества вторая серия бабьего лета, а где арктический воздух прибирает область за областью, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Особый сценарий разыгрывает осень на востоке Казахстана. Там тепло и сухо. В таких условиях уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. Обстановка сложная. Горит Пугачевское лесничество. Борьбу с огнем ведут несколько сотен спасателей, им помогают лесники. Задействованы 30 единиц техники и два вертолета Ми-8. Из-за особенности местности лес среди гор тушить пламя сложно. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили пожарные.

Беларусь

Осень в Беларуси не торопится менять яркие краски на тоскливые серые. На юге страны солнечная идиллия и плюс 16. В Минске холоднее на несколько градусов. И лишь ночная температура напоминает о том, что зима близко. Синоптики советуют аграриям и дачникам не оставлять урожай на улице без укрытия. Овощи и фрукты могут подмерзнуть.

Кыргызстан

В Кыргызстане вторая серия бабьего лета. Днем плюс 21, солнечно и сухо. Порция осадков достанется только горным районам. Такая погода идеальна для рыбалки. На севере республики в водоемах начали ловить крупного толстолобика. Вес рыбы может достигать более 30 килограммов. Местные рыболовы-спортсмены используют опыт китайских коллег. Секрет в правильном подборе приманки и устройстве снасти.

Армения

Октябрь в Армении расщедрился на тепло. На юге республики до плюс 25. В Ереване на несколько градусов прохладнее. В связи с теплой погодой продолжают работать фонтаны на площади Республики. По вечерам вокруг водной конструкции собираются местные жители и туристы, чтобы увидеть музыкально-цветовое шоу.



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Теги: Минск
 
 
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В каких странах Содружества вторая серия бабьего лета, а где арктический воздух прибирает область за областью, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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