Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны

Кыргызстан

В Кыргызстане вторая серия бабьего лета. Днем плюс 21, солнечно и сухо. Порция осадков достанется только горным районам. Такая погода идеальна для рыбалки. На севере республики в водоемах начали ловить крупного толстолобика. Вес рыбы может достигать более 30 килограммов. Местные рыболовы-спортсмены используют опыт китайских коллег. Секрет в правильном подборе приманки и устройстве снасти.

Армения

Октябрь в Армении расщедрился на тепло. На юге республики до плюс 25. В Ереване на несколько градусов прохладнее. В связи с теплой погодой продолжают работать фонтаны на площади Республики. По вечерам вокруг водной конструкции собираются местные жители и туристы, чтобы увидеть музыкально-цветовое шоу.