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Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны
11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В каких странах Содружества вторая серия
Казахстан
Особый сценарий разыгрывает осень на востоке Казахстана. Там тепло и сухо. В таких условиях уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. Обстановка сложная. Горит Пугачевское лесничество. Борьбу с огнем ведут несколько сотен спасателей, им помогают лесники. Задействованы 30 единиц техники и два вертолета Ми-8. Из-за особенности местности лес среди гор тушить пламя сложно. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили пожарные.
Беларусь
Кыргызстан
В Кыргызстане вторая серия бабьего лета. Днем плюс 21, солнечно и сухо. Порция осадков достанется только горным районам. Такая погода идеальна для рыбалки. На севере республики в водоемах начали ловить крупного толстолобика. Вес рыбы может достигать более 30 килограммов. Местные рыболовы-спортсмены используют опыт китайских коллег. Секрет в правильном подборе приманки и устройстве снасти.
Армения
Октябрь в Армении расщедрился на тепло. На юге республики до плюс 25. В Ереване на несколько градусов прохладнее. В связи с теплой погодой продолжают работать фонтаны на площади Республики. По вечерам вокруг водной конструкции собираются местные жители и туристы, чтобы увидеть музыкально-цветовое шоу.
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Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны
В каких странах Содружества вторая серия бабьего лета, а где арктический воздух прибирает область за областью, узнали корреспонденты «МИР 24».
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