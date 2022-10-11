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Таджикистан и Беларусь заключили крупные контракты на бизнес-форуме в Душанбе
11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выставка продлится два дня. У представителей бизнеса Таджикистана будет время на переговоры и подписание договоров.
Сегодня в Душанбе прошел бизнес-форум двух стран. Обсуждали совместные проекты. Общая сумма заключенных контрактов составила около 46 миллионов долларов.
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Общая сумма заключенных контрактов составила около 46 миллионов долларов.
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