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Таджикистан и Беларусь заключили крупные контракты на бизнес-форуме в Душанбе

11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские предприниматели показали свою продукцию коллегам из Таджикистана.

«В экспозиции в рамках бизнес-форума представлены 73 белорусския предприятий, это более 160 человек. Запланировано подписание 27 контрактов на сумму около 35 миллионов долларов. Это обязано придать импульс нашим двусторонним отношениям, потому что и в рамках индустриализации Республики Таджикистан нам есть, что показать, чем поделиться», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко.

Выставка продлится два дня. У представителей бизнеса Таджикистана будет время на переговоры и подписание договоров.

Сегодня в Душанбе прошел бизнес-форум двух стран. Обсуждали совместные проекты. Общая сумма заключенных контрактов составила около 46 миллионов долларов.



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Общая сумма заключенных контрактов составила около 46 миллионов долларов.
 
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