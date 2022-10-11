Из майнеров – в агрономы: житель Гродно открыл секрет богатого урожая гречихи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Маленков из Гродно подсчитал: на гречихе можно заработать больше, чем на криптовалюте. Акцент сделал на органику. Именно ее раньше в страну привозили из Европы. Теперь эти рынки закрылись, и мужчина готов заменить импортную гречиху своими злаками, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Александр Маленков полтора года в сельском хозяйстве, а уже превратился из новичка в опытного агронома. Затраты минимизировал, производительность труда повысил. И вышел в плюс.

«Телефон обрывается: продайте, продайте, продайте. Но мы держим ее. Потому что рассчитываем, что к зиме или зимой цена вырастет. В основном, берут предприятия, которые перерабатывают ее уже в зерно, фасуют и продают», – рассказал директор хозяйства Александр Маленков.

Вся продукция Александра Маленкова с приставкой эко. Это философия его бизнеса. Даже с сорняками на поле борются вручную.

«Мы не вносим ни химию, ни средства борьбы с сорной растительностью, с жучками, паучками. Все происходит естественно. Одни растения отмирают и дают жизнь другим растениям. И у нас с каждым годом поднимается урожайность», – отмечает Александр Маленков.

Каждое поле в хозяйстве – испытательный полигон. Агроном экспериментирует с культурами, сроками посева и обработкой земли. Так урожай выше, а почва – плодороднее. Пустые гектары – прямой путь к убыткам. Могут возникнуть ветровая и водная эрозии.

«Смеси у нас такие, которые я бы раньше, когда работал агрономом по классике, даже не подумал бы сеять. Допустим, посеяли смесь однолетних трав летом, а в конце июля посеяли рожь», – говорит главный агроном Иван Онюховских.

Уборка гречихи почти закончилась. В Беларуси урожай этой культуры собирают во всех регионах. В этом году увеличили площади посевов, а потому зерна будет больше. От этого зависит и стоимость продукта.

«Цена на гречиху у нас формируется весной, когда мы не знаем еще, какой будет конъюнктура цен. Наши цены, как правило, ниже, чем в зарубежных странах. Государство заботится, чтобы такие социальные продукты, как гречиха, крупа гречневая, были недорогими, чтобы возможность их приобрести была у каждого жителя Беларуси», – заявил начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Василий Ядловский.

Гречку в Беларуси выращивают и сельхозорганизации, и фермерские хозяйства. Последние особенно активны в Могилевской и Минской областях. 10% гречневого урожая – их вклад.

Большая часть гречихи в стране идет на продовольственные цели, часть – на семена.