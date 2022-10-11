|
Из майнеров – в агрономы: житель Гродно открыл секрет богатого урожая гречихи
11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Маленков из Гродно подсчитал: на
Александр Маленков полтора года в сельском хозяйстве, а уже превратился из новичка в опытного агронома. Затраты минимизировал, производительность труда повысил. И вышел в плюс.
Вся продукция Александра Маленкова с приставкой эко. Это философия его бизнеса. Даже с сорняками на поле борются вручную.
«Мы не вносим ни химию, ни средства борьбы с сорной растительностью, с жучками, паучками. Все происходит естественно. Одни растения отмирают и дают жизнь другим растениям. И у нас с каждым годом поднимается урожайность», – отмечает Александр Маленков.
Каждое поле в хозяйстве – испытательный полигон. Агроном экспериментирует с культурами, сроками посева и обработкой земли. Так урожай выше, а почва – плодороднее. Пустые гектары – прямой путь к убыткам. Могут возникнуть ветровая и водная эрозии.
«Смеси у нас такие, которые я бы раньше, когда работал агрономом по классике, даже не подумал бы сеять. Допустим, посеяли смесь однолетних трав летом, а в конце июля посеяли рожь», – говорит главный агроном Иван Онюховских.
Уборка гречихи почти закончилась. В Беларуси урожай этой культуры собирают во всех регионах. В этом году увеличили площади посевов, а потому зерна будет больше. От этого зависит и стоимость продукта.
Гречку в Беларуси выращивают и сельхозорганизации, и фермерские хозяйства. Последние особенно активны в Могилевской и Минской областях. 10% гречневого урожая – их вклад.
Большая часть гречихи в стране идет на продовольственные цели, часть – на семена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Маленков из Гродно подсчитал: на гречихе можно заработать больше, чем на криптовалюте. Акцент сделал на органику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)