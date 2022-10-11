ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из майнеров – в агрономы: житель Гродно открыл секрет богатого урожая гречихи

11.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Маленков из Гродно подсчитал: на гречихе можно заработать больше, чем на криптовалюте. Акцент сделал на органику. Именно ее раньше в страну привозили из Европы. Теперь эти рынки закрылись, и мужчина готов заменить импортную гречиху своими злаками, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Александр Маленков полтора года в сельском хозяйстве, а уже превратился из новичка в опытного агронома. Затраты минимизировал, производительность труда повысил. И вышел в плюс.

«Телефон обрывается: продайте, продайте, продайте. Но мы держим ее. Потому что рассчитываем, что к зиме или зимой цена вырастет. В основном, берут предприятия, которые перерабатывают ее уже в зерно, фасуют и продают», – рассказал директор хозяйства Александр Маленков.

Вся продукция Александра Маленкова с приставкой эко. Это философия его бизнеса. Даже с сорняками на поле борются вручную.

«Мы не вносим ни химию, ни средства борьбы с сорной растительностью, с жучками, паучками. Все происходит естественно. Одни растения отмирают и дают жизнь другим растениям. И у нас с каждым годом поднимается урожайность», – отмечает Александр Маленков.

Каждое поле в хозяйстве – испытательный полигон. Агроном экспериментирует с культурами, сроками посева и обработкой земли. Так урожай выше, а почва – плодороднее. Пустые гектары – прямой путь к убыткам. Могут возникнуть ветровая и водная эрозии.

«Смеси у нас такие, которые я бы раньше, когда работал агрономом по классике, даже не подумал бы сеять. Допустим, посеяли смесь однолетних трав летом, а в конце июля посеяли рожь», – говорит главный агроном Иван Онюховских.

Уборка гречихи почти закончилась. В Беларуси урожай этой культуры собирают во всех регионах. В этом году увеличили площади посевов, а потому зерна будет больше. От этого зависит и стоимость продукта.

«Цена на гречиху у нас формируется весной, когда мы не знаем еще, какой будет конъюнктура цен. Наши цены, как правило, ниже, чем в зарубежных странах. Государство заботится, чтобы такие социальные продукты, как гречиха, крупа гречневая, были недорогими, чтобы возможность их приобрести была у каждого жителя Беларуси», – заявил начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Василий Ядловский.

Гречку в Беларуси выращивают и сельхозорганизации, и фермерские хозяйства. Последние особенно активны в Могилевской и Минской областях. 10% гречневого урожая – их вклад.

Большая часть гречихи в стране идет на продовольственные цели, часть – на семена.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Маленков из Гродно подсчитал: на гречихе можно заработать больше, чем на криптовалюте. Акцент сделал на органику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Беларуси установились ночные заморозки, в Армении из-за тепла продолжают работать фонтаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2022
Mir24.TV Belarus
11.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика