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Таджикистан и Беларусь заключили контракты на миллионы долларов
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десять новых документов о сотрудничестве и контракты на десятки миллионов долларов – таковы итоги первого дня
Теплое и дружеское приветствие. Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко знают друг друга уже много лет. О сотрудничестве двух стран говорили сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе, с участием делегаций. Первый вопрос – межгосударственный товарооборот.
Конкретные шаги взаимодействия в ближайшие годы: рост количества совместных предприятий во многих сферах – от горнорудной до пищевой. Увеличение объемов экспорта фруктов и овощей из Таджикистана на белорусский рынок. Расширение сотрудничества в науке, образовании, культуре. После переговоров делегации в присутствии президентов подписали сразу десять документов.
«Мы всегда были и остаемся надежными стратегическими партнерами. Мы с вами ни один десяток лет вместе работаем. Вы сейчас главный человек в СНГ, мы это все признаем. И я там рядом с вами. Поэтому от нас многое будет зависеть в развитии СНГ, наших постсоветских республик. Время сложное, но кризисы для того и существуют, чтобы, их используя, мы стали крепче. Мы к этому готовы. Уверен, что Таджикистан так же»,– отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
В ходе встреч глав государств и делегаций обсудили совместную работу на площадках ООН, СНГ и ОДКБ.
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Делегации в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко подписали сразу десять документов.
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