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Таджикистан и Беларусь заключили контракты на миллионы долларов

12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десять новых документов о сотрудничестве и контракты на десятки миллионов долларов – таковы итоги первого дня визита Александра Лукашенко в Таджикистан. В каких сферах налажено взаимовыгодное партнерство двух стран, расскажет корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.

Теплое и дружеское приветствие. Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко знают друг друга уже много лет. О сотрудничестве двух стран говорили сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе, с участием делегаций. Первый вопрос – межгосударственный товарооборот.

«Мы подчеркнули тенденцию роста товарооборота, объем которого за восемь месяцев текущего года более чем в полтора раза превышает показатели прошлого года. Аграрный сектор, сферы промышленной кооперации и межрегиональное сотрудничество были обозначены в качестве приоритетных направлений экономического взаимодействия», – заявил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Конкретные шаги взаимодействия в ближайшие годы: рост количества совместных предприятий во многих сферах – от горнорудной до пищевой. Увеличение объемов экспорта фруктов и овощей из Таджикистана на белорусский рынок. Расширение сотрудничества в науке, образовании, культуре. После переговоров делегации в присутствии президентов подписали сразу десять документов.

Примеров успешного сотрудничества Таджикистана и Беларуси много. Например, совместное предприятие, где собирают тракторы и другую сельхозтехнику. А на севере республики работает совместное производство лифтов.

«Мы всегда были и остаемся надежными стратегическими партнерами. Мы с вами ни один десяток лет вместе работаем. Вы сейчас главный человек в СНГ, мы это все признаем. И я там рядом с вами. Поэтому от нас многое будет зависеть в развитии СНГ, наших постсоветских республик. Время сложное, но кризисы для того и существуют, чтобы, их используя, мы стали крепче. Мы к этому готовы. Уверен, что Таджикистан так же»,– отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На бизнес-форум в Душанбе прилетели представители 73 предприятий из Беларуси. С их продукцией можно было ознакомиться на выставке. Здесь практически все секторы белорусской экономики.

«Сегодня на выставке стоит новый зерноуборочный комбайн, который создавался конструкторским бюро завода «Гомсельмаш» именно для таджикских условий и условий подобных стран. Мы его испытали на уборке зерновых и кукурузы», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко.

Новые контракты и соглашения уже подписаны. В планах открыть в Душанбе до конца этого года совместное предприятие по производству молочной продукции.

В ходе встреч глав государств и делегаций обсудили совместную работу на площадках ООН, СНГ и ОДКБ.



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Делегации в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко подписали сразу десять документов.
 
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