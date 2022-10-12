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«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

12.10.2022 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Мы уже рассказывали нашим читателям непростую историю Романа Аранина. И вот российский изобретатель, CEO компании Observer выступил на конференции «Бери и Делай» в Минске. Роман рассказал, как искать возможности для бизнеса в любой проблеме и поделился секретами собственных предпринимательских успехов. Публикуем основные тезисы выступления этого сильного человека и удивительного бизнесмена.

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Конференция «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» TOP POWER 2022 в Минске собрала 11 спикеров из Беларуси, России и Латвии, а также 500+ участников. Это крупнейшее бизнес-событие 2022 года в Беларуси. Проект существует уже 5 лет.

«Хороший бизнес часто начинается с того, что ты решаешь какую-то собственную проблему»

— Социальное предпринимательство — это такое хитрое предпринимательство, когда-то сначала видишь какую-то социальную проблему, потом переворачиваешь ее, как в той книге «Стратегия голубого океана», и видишь что проблема — это возможность.

И хороший бизнес часто начинается с того, что ты искренне решаешь в первую очередь какую-то собственную проблему. Самое важное — это найти способ на этом еще и заработать.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

После того, как я чудом выжил, упав с парапланом, меня посадили в обычное механическое инвалидное кресло. «Электричек» тогда вообще в России не было. И в нем ты себя чувствуешь полным инвалидом. Сейчас я нажимаю на кнопочку — и еду, поворачиваюсь, делаю, что хочу. Это мегасвобода!

У меня была такая активная жизнь до падения — хватит на несколько жизней спокойного человека! А потом я вмиг лишился возможности этого бесконечного движения. Как мне тогда казалось, навсегда. Но я смог вместе с друзьями создать электрическую инвалидную коляску, которая может ездить даже по лестницам. Я получил сам эту свободу и захотел поделиться ею со всеми, кто оказался в похожей на мою ситуации.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Так началось производство наших колясок. Но в процессе работы мы нашли новое важное направление для бизнеса — ремонтные мастерские. Это был еще один «голубой океан». Даже механические коляски необходимо периодически ремонтировать, а электрические постоянно нуждаются в обсуживании и запчастях. У нас по всей России сейчас 10 таких мастерских. В них тоже работают инвалиды, как и у нас на заводе.

Работа для инвалида — это самая лучшая реабилитация. Мы потому и создали реабилитационный центр прямо на заводе. У меня все люди получают чистую зарплату. Мы платим белые налоги. Люди приносят домой честно заработанные деньги. Это очень важно для них.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Мы даже построили рядом с заводом коттеджи для работников. Те, кто раньше не мог нормально работать или ездил очень далеко, могут теперь здесь жить, проходить реабилитацию и работать.

Мы себе поставили задачу: вот человек сломался, а мы его подхватили в реанимации и через полгода он уже может быть оператором робота-сварщика, приносить домой зарплату. К нам приходит человек после инсульта в коляске — и через три месяца уезжает с палочкой. Мы водим тех, кто приехал на реабилитацию, с экскурсией на завод. Они там видят, как ребята сидят за станком и делают реальную работу, и у них ломается сознание, выздоравливать начинают быстрее.

И самое главное — у нас есть государственный реабилитационный центр, а мы создали совсем другой стандарт. И им деваться некуда, приходится тоже тянуться за нами. Мы создаем эту новую реальность.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

«Важно уметь договариваться и действовать не по учебникам»

Думаю, что одна из причин, по которой у меня и моей команды все получается, — умение договариваться. Люди идут за тобой, когда верят и видят, что с тобой они сделают что-то важное и хорошее. К сожалению, обычная история, когда власть — в одном окопе, НКО — в другом, бизнес — в третьем, и в итоге ничего не делается. А я стараюсь заинтересовать все стороны в том, чтобы проект был реализован, мне важен результат.

Я никогда не занимался стройкой, но мы построили завод ровно за год — от первого экскаватора на площадке до переезда.

У нас сейчас локализация производства 68%. И мы не просто берем что-то, что производят в России, а стараемся все сами делать. Мы действуем не по учебникам. Мне кажется, что сейчас то время когда надо действовать не по учебникам. Я тоже учился во всяких бизнес-школах, где тебе говорят: «Ничего не покупай, никакой собственности. Все в аренду, все в лизинг». У нас земля в собственности, здания в собственности, свои станки. И когда ситуация такая, что привезти английский джойстик почти невозможно (надо в Литву подкоп копать этими вот руками, чтобы как-то его протащить) ты раз — и делаешь это здесь, в Калининграде. И не завивим ни от кого в итоге, производство не останавливаем.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Кроме того, мы построим еще одно здание, где будем делать моторы. Сейчас на наших колясках стоят немецкие. Мы стажировались уже на немецком производстве, и на Тайване наш инженер жил целый месяц. После запуска этого производства у нас будет локализация 95%.

«Когда ты что-то правильно делаешь, тебя Бог просто в спину толкает — и только успеваешь переставлять ноги»

В бизнесе очень важна команда. Особенно в моем положении, когда меня надо, как шашлык, каждые 3 часа переворачивать, иначе будут проблемы (смеется, — прим. авт.). Без команды, без делегирования невозможно. Не будете иначе ничего успевать, потому что, когда ты что-то правильно делаешь, тебя Бог просто в спину толкает — и только успеваешь переставлять ноги. Приходят деньги, люди, время…

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Клоун Вячеслав Полунин когда-то говорил, что нужно работать только с теми людьми, которых хочется обнять. Вот я счастливый человек: у меня 72 человека в коллективе — мне всех хочется обнять. Это мои люди, моя команда. Я за них отвечаю. Я их зажег. Мы вместе идем, строим. Я им рисую образ будущего, а они помогают его воплощать.

И вот несколько советов от меня для бизнеса:

  • Горите тем что делаете, любите это.
  • Отбросьте существующие стандарты.
  • Рисуйте свой образ будущего и идите к нему.
  • Создавайте свой Мир и привлекайте в него единомышленников.
  • Устанавливайте горизонт планирования 5−10 лет.

Если вы не горите, то не делайте это. Если делаете, загорайтесь и делайте по-настоящему, любите — и все будет получаться. Я понимаю, что сейчас сложное время, но посмотрите на меня. Я фактически говорящая голова. Я Воля в чистом виде, прямо по Ницше.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Поэтому важно, чтобы не сломалась вот эта воля внутри вас как руководителя, а остальное можно преодолеть. И обязательно планируйте. Понимаю, что сейчас сложно, но необходимо держать этот горизонт планирования, несмотря ни на что, — на 5−10 лет вперед. Необходимо видеть то, к чему ты хочешь прийти. Мне сейчас все признаются, что 4 года назад смотрели на мои плакаты с планами и так жалко им меня было: сидит человек и бредит. А бред оказывается получился (смеется, — прим. авт.).

Поэтому рисуйте свой образ будущего. Не принимайте то, что в телевизоре дают. Рисуйте это будущее красивым и идите туда, а люди пойдут за вами.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Меня постоянно спрашивают, где нахожу силы и энергию? Я и сам задумался, почему у одних людей все получается легко и быстро, а у других — с трудом? Есть ли во мне какая особая внутренняя энергия, благодаря которой получается в любой ситуации не только оста­ваться на плаву, но и быть по-настоящему счастливым? Ответ, наверное, кроется в том, что я люблю жизнь. Я мечтаю, строю планы для себя и своей команды и просто балдею от их осуществления. В любой ситуации нужно жить на полную мощность.

А ещё я просто люблю людей. Они мне интересны, и я загораюсь практически любым делом, которым начинаю заниматься, будь то торговля, освоение нового производственного процесса, стройка или просто посадка газона. Даже в простом поливе газона я чувствую драйв. И мне кажется у меня получается заразить этим тех, кто в моем мире, мире который я строю вокруг себя.

Так что вот мои четыре кита эмоциональной энергии:

  • Уверенность в себе.
  • Самодисциплина.
  • Эмпатия.
  • Коммуникативные навыки.

«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

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Теги: Минск
 
 
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Мы уже рассказывали нашим читателям непростую историю Романа Аранина. И вот российский изобретатель, CEO компании Observer выступил на конференции «Бери и Делай» в...
 
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