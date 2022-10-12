«Если считаете, что вам трудно, посмотрите на меня». Роман Аранин рассказал, как бизнесу работать в любых условиях

Источник материала: ProBusiness





Мы уже рассказывали нашим читателям непростую историю Романа Аранина. И вот российский изобретатель, CEO компании Observer выступил на конференции «Бери и Делай» в Минске. Роман рассказал, как искать возможности для бизнеса в любой проблеме и поделился секретами собственных предпринимательских успехов. Публикуем основные тезисы выступления этого сильного человека и удивительного бизнесмена.

Генеральный партнер конференции — Альфа Банк

Партнер конференции — MinskWorld

Конференция «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» TOP POWER 2022 в Минске собрала 11 спикеров из Беларуси, России и Латвии, а также 500+ участников. Это крупнейшее бизнес-событие 2022 года в Беларуси. Проект существует уже 5 лет.

«Хороший бизнес часто начинается с того, что ты решаешь какую-то собственную проблему»

— Социальное предпринимательство — это такое хитрое предпринимательство, когда-то сначала видишь какую-то социальную проблему, потом переворачиваешь ее, как в той книге «Стратегия голубого океана», и видишь что проблема — это возможность.

И хороший бизнес часто начинается с того, что ты искренне решаешь в первую очередь какую-то собственную проблему. Самое важное — это найти способ на этом еще и заработать.





После того, как я чудом выжил, упав с парапланом, меня посадили в обычное механическое инвалидное кресло. «Электричек» тогда вообще в России не было. И в нем ты себя чувствуешь полным инвалидом. Сейчас я нажимаю на кнопочку — и еду, поворачиваюсь, делаю, что хочу. Это мегасвобода!

У меня была такая активная жизнь до падения — хватит на несколько жизней спокойного человека! А потом я вмиг лишился возможности этого бесконечного движения. Как мне тогда казалось, навсегда. Но я смог вместе с друзьями создать электрическую инвалидную коляску, которая может ездить даже по лестницам. Я получил сам эту свободу и захотел поделиться ею со всеми, кто оказался в похожей на мою ситуации.





Так началось производство наших колясок. Но в процессе работы мы нашли новое важное направление для бизнеса — ремонтные мастерские. Это был еще один «голубой океан». Даже механические коляски необходимо периодически ремонтировать, а электрические постоянно нуждаются в обсуживании и запчастях. У нас по всей России сейчас 10 таких мастерских. В них тоже работают инвалиды, как и у нас на заводе.

Работа для инвалида — это самая лучшая реабилитация. Мы потому и создали реабилитационный центр прямо на заводе. У меня все люди получают чистую зарплату. Мы платим белые налоги. Люди приносят домой честно заработанные деньги. Это очень важно для них.





Мы даже построили рядом с заводом коттеджи для работников. Те, кто раньше не мог нормально работать или ездил очень далеко, могут теперь здесь жить, проходить реабилитацию и работать.

Мы себе поставили задачу: вот человек сломался, а мы его подхватили в реанимации и через полгода он уже может быть оператором робота-сварщика, приносить домой зарплату. К нам приходит человек после инсульта в коляске — и через три месяца уезжает с палочкой. Мы водим тех, кто приехал на реабилитацию, с экскурсией на завод. Они там видят, как ребята сидят за станком и делают реальную работу, и у них ломается сознание, выздоравливать начинают быстрее.

И самое главное — у нас есть государственный реабилитационный центр, а мы создали совсем другой стандарт. И им деваться некуда, приходится тоже тянуться за нами. Мы создаем эту новую реальность.





«Важно уметь договариваться и действовать не по учебникам»

Думаю, что одна из причин, по которой у меня и моей команды все получается, — умение договариваться. Люди идут за тобой, когда верят и видят, что с тобой они сделают что-то важное и хорошее. К сожалению, обычная история, когда власть — в одном окопе, НКО — в другом, бизнес — в третьем, и в итоге ничего не делается. А я стараюсь заинтересовать все стороны в том, чтобы проект был реализован, мне важен результат.

Я никогда не занимался стройкой, но мы построили завод ровно за год — от первого экскаватора на площадке до переезда.

У нас сейчас локализация производства 68%. И мы не просто берем что-то, что производят в России, а стараемся все сами делать. Мы действуем не по учебникам. Мне кажется, что сейчас то время когда надо действовать не по учебникам. Я тоже учился во всяких бизнес-школах, где тебе говорят: «Ничего не покупай, никакой собственности. Все в аренду, все в лизинг». У нас земля в собственности, здания в собственности, свои станки. И когда ситуация такая, что привезти английский джойстик почти невозможно (надо в Литву подкоп копать этими вот руками, чтобы как-то его протащить) ты раз — и делаешь это здесь, в Калининграде. И не завивим ни от кого в итоге, производство не останавливаем.





Кроме того, мы построим еще одно здание, где будем делать моторы. Сейчас на наших колясках стоят немецкие. Мы стажировались уже на немецком производстве, и на Тайване наш инженер жил целый месяц. После запуска этого производства у нас будет локализация 95%.

«Когда ты что-то правильно делаешь, тебя Бог просто в спину толкает — и только успеваешь переставлять ноги»

В бизнесе очень важна команда. Особенно в моем положении, когда меня надо, как шашлык, каждые 3 часа переворачивать, иначе будут проблемы (смеется, — прим. авт.). Без команды, без делегирования невозможно. Не будете иначе ничего успевать, потому что, когда ты что-то правильно делаешь, тебя Бог просто в спину толкает — и только успеваешь переставлять ноги. Приходят деньги, люди, время…





Клоун Вячеслав Полунин когда-то говорил, что нужно работать только с теми людьми, которых хочется обнять. Вот я счастливый человек: у меня 72 человека в коллективе — мне всех хочется обнять. Это мои люди, моя команда. Я за них отвечаю. Я их зажег. Мы вместе идем, строим. Я им рисую образ будущего, а они помогают его воплощать.

И вот несколько советов от меня для бизнеса: Горите тем что делаете, любите это.

Отбросьте существующие стандарты.

Рисуйте свой образ будущего и идите к нему.

Создавайте свой Мир и привлекайте в него единомышленников.

Устанавливайте горизонт планирования 5−10 лет.

Если вы не горите, то не делайте это. Если делаете, загорайтесь и делайте по-настоящему, любите — и все будет получаться. Я понимаю, что сейчас сложное время, но посмотрите на меня. Я фактически говорящая голова. Я Воля в чистом виде, прямо по Ницше.





Поэтому важно, чтобы не сломалась вот эта воля внутри вас как руководителя, а остальное можно преодолеть. И обязательно планируйте. Понимаю, что сейчас сложно, но необходимо держать этот горизонт планирования, несмотря ни на что, — на 5−10 лет вперед. Необходимо видеть то, к чему ты хочешь прийти. Мне сейчас все признаются, что 4 года назад смотрели на мои плакаты с планами и так жалко им меня было: сидит человек и бредит. А бред оказывается получился (смеется, — прим. авт.).

Поэтому рисуйте свой образ будущего. Не принимайте то, что в телевизоре дают. Рисуйте это будущее красивым и идите туда, а люди пойдут за вами.





Меня постоянно спрашивают, где нахожу силы и энергию? Я и сам задумался, почему у одних людей все получается легко и быстро, а у других — с трудом? Есть ли во мне какая особая внутренняя энергия, благодаря которой получается в любой ситуации не только оста­ваться на плаву, но и быть по-настоящему счастливым? Ответ, наверное, кроется в том, что я люблю жизнь. Я мечтаю, строю планы для себя и своей команды и просто балдею от их осуществления. В любой ситуации нужно жить на полную мощность.

А ещё я просто люблю людей. Они мне интересны, и я загораюсь практически любым делом, которым начинаю заниматься, будь то торговля, освоение нового производственного процесса, стройка или просто посадка газона. Даже в простом поливе газона я чувствую драйв. И мне кажется у меня получается заразить этим тех, кто в моем мире, мире который я строю вокруг себя.

Так что вот мои четыре кита эмоциональной энергии:

Уверенность в себе.

Самодисциплина.

Эмпатия.

Коммуникативные навыки.





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