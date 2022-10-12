На Минский кинофестиваль «Листопад» пришло 1360 заявок из 89 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пять раз больше желающих, чем в прошлом году претендуют на участие в 28-ом Минском международном кинофестивале «Листопад» . Пришло 1360 заявок из 89 стран. Об этом сообщили в оргкомитете культурного форума, передает «МИР 24».

Самое большое количество лент прислали кинематографисты из Ирана, их более ста. В конкурсе примут участие работы из России, Китая, Индии, Европы, США, Латинской Америки, Юго-восточной Азии. Сейчас идет отбор фильмов. Из 1360 заявок в конкурсе примет участие около 100 лент. Картины покажут в программах игрового, неигрового, анимационного и детского кино. В качестве гостей фестиваля приглашены легенды советского и российского кино – Василий Ливанов, Наталья Варлей, Сергей Шакуров.



«Слоган этого года, он очень актуален для сегодняшнего мира. Это «Сапраўдныя каштоўнасцi» («истинные ценности»). Сейчас у нас идет пересмотр всей нашей жизни, наших ценностей. Мы понимаем, что в этом мире важно: это жизнь, это мир, это земля, это родина, это семья. Мы хотим, чтобы кино несло какой-то позитив. Мы постараемся сделать так, чтобы кино не убивало в людях надежду, а оставляло веру», – рассказал директор ХХVIII Минского международного кинофестиваля «Листопад» Владимир Карачевский.

Фестивальные фильмы покажут не только в Минске, «Листопад» поедет и по регионам Беларуси.