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На Минский кинофестиваль «Листопад» пришло 1360 заявок из 89 стран
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В пять раз больше желающих, чем в прошлом году претендуют на участие в 28-ом Минском международном
Самое большое количество лент прислали кинематографисты из Ирана, их более ста. В конкурсе примут участие работы из России, Китая, Индии, Европы, США, Латинской Америки, Юго-восточной Азии. Сейчас идет отбор фильмов. Из 1360 заявок в конкурсе примет участие около 100 лент. Картины покажут в программах игрового, неигрового, анимационного и детского кино. В качестве гостей фестиваля приглашены легенды советского и российского кино – Василий Ливанов, Наталья Варлей, Сергей Шакуров.
Фестивальные фильмы покажут не только в Минске, «Листопад» поедет и по регионам Беларуси.
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Самое большое количество лент прислали кинематографисты из Ирана, их более ста.
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