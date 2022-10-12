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Завершен прием конкурсных проектов премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards

12.10.2022 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Завершен прием конкурсных проектов премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определит лучшие бренды и проекты, реализованные на белорусском или зарубежных рынках с позиции их эффективности. Впервые Премия прошла в 2016 году. Инициатором и соорганизатором Премии является Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, АКМА. Генеральным партнером события выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Согласно правилам Премии и принятым международным стандартам общее количество поданных работ, а также количество работ, поданных в различные номинации, не раскрывается до начала судейства, тем не менее сезон 2022 стал рекордным по участию конкурсных кейсов.

Конкурсные проекты Премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards будет оценивать жюри, в состав которого вошли более 40 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, топ-менеджеры, директора по маркетингу, креативные директора, стратеги и другие яркие представители маркетингового и коммуникационного сообщества. Будут сформированы 5 составов жюри таким образом, чтобы члены жюри не могли оценивать свои конкурсные кейсы или кейсы конкурентов.

Завершен прием конкурсных проектов премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards

Судейство будет осуществляться в два этапа: первый тур по выбору шорт-листа конкурса, который состоится 14 и 17 октября, и второй тур, во время которого будут определены победители, состоится 19 октября.

По результатам Премии Advertising & Marketing Awards будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2022, Рейтинг эффективности агентств 2022 и Персональный рейтинг маркетологов, которые призваны служить индустриальными ориентирами. Персональный рейтинг наиболее эффективных маркетологов позволит определить лучших представителей индустрии, подтвердить их профессионализм и эффективное владение технологиями и современными инструментами маркетинга. Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует их заслуги по итогам их профессиональной деятельности.

Победители Премии Advertising & Marketing Awards станут известны на торжественной Гала-церемонии награждения, которая состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel в рамках ключевого события осени в сфере коммуникаций — Форума «Дни маркетинга, рекламы и брендинга».

 
 
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Advertising & Marketing Awards - престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определит лучшие бренды и проекты, реализованные на белорусском или зарубежных...
 
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