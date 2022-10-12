|
Завершен прием конкурсных проектов премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards
12.10.2022 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Согласно правилам Премии и принятым международным стандартам общее количество поданных работ, а также количество работ, поданных в различные номинации, не раскрывается до начала судейства, тем не менее сезон 2022 стал рекордным по участию конкурсных кейсов.
Конкурсные проекты Премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards будет оценивать
Судейство будет осуществляться в два этапа: первый тур по выбору шорт-листа конкурса, который состоится 14 и 17 октября, и второй тур, во время которого будут определены победители, состоится 19 октября.
По результатам Премии Advertising & Marketing Awards будут составлены
Победители Премии Advertising & Marketing Awards станут известны на торжественной Гала-церемонии награждения, которая состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel в рамках ключевого события осени в сфере коммуникаций —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Advertising & Marketing Awards - престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определит лучшие бренды и проекты, реализованные на белорусском или зарубежных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)