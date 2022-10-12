Как снять офис с арендными каникулами

Источник материала: ProBusiness

Теперь офисы известного разработчика компьютерных игр доступны всем желающим. В бизнес-центре «Волна» их можно взять в аренду и полгода пользоваться арендными каникулами при подписании долгосрочного договора. И даже после этого для арендаторов будут действовать одни из самых низких ставок на рынке.

Бизнес-центр «Волна» находится в СЭЗ «Минск» рядом с МКАД и станцией метро «Автозаводская». Офисный комплекс построен по международным стандартам: высокие потолки, помещения разной планировки, панорамное остекление. В здании установлены системы вентиляции и кондиционирования. Между этажами курсируют скоростные лифты, один из которых — панорамный.



Фото: архив компании Сигмаполюс

Почти 10 лет здание целиком занимал известный разработчик компьютерных игр. Часть команды продолжает здесь трудиться и сегодня. Однако некоторые этажи освободились. Вместе с ними на рынок поступили помещения с готовым ремонтом и всей необходимой инфраструктурой. Кажется, это редкая возможность заехать в офисы отличного качества, которые были продуманы до мелочей и обустроены по мировым стандартам.

Так, в «Волне» можно арендовать офисы с ремонтом и панорамным видом, готовыми переговорными, обеденными зонами и организованными душевыми кабинами. Есть отдельные офисные блоки для руководителей. Выбор офисных пространств велик — от 40 до 7000 «квадратов». Арендодатель также предоставляет готовые офисные решения с наличием офисной мебели, если у потенциального арендатора существует в этом потребность.







Но что еще важнее — владелец бизнес-центра предоставит арендные каникулы. При одном условии — заключении договора аренды до 1 ноября 2022 года. И тогда можно 6 месяцев свободно пользоваться офисом. Следующие 6 месяцев ставка аренды составит всего 13,00 бел. рублей, еще полгода к ним — 16,00 бел. рублей.

«Мы решили поддержать белорусский бизнес и предоставить арендные каникулы на полгода при заключении долгосрочного договора. Так поступают на развитых рынках, и мы считаем, что такая практика партнерства между арендодателем и арендаторам должна внедряться и в Минске. Для компаний это прекрасная возможность переехать в известный бизнес-центр, подобрать готовое офисное пространство с прекрасным ремонтом и всеми коммуникациями и к тому же значительно сэкономить. Это могут быть как малый бизнес, так и крупные компании», — отмечают в БЦ «Волна».

В бизнес-центре работает система контроля доступа.



Фото: архив компании Сигмаполюс ​

К рабочим местам уже проведен высокоскоростной интернет и другие коммуникации. По сути, нужно лишь принести столы и стулья — и можно начинать работать.

Рядом с «Волной» организована большая парковка на 328 автомобилей. В паре минут ходьбы находится крупный супермаркет, в здание приезжают службы доставки еды.



Фото: архив компании Сигмаполюс ​

Чтобы подобрать офис в бизнес-центре «Волна» и получить полгода арендных каникул, звоните напрямую компании-застройщика по телефону +375 29 334−01−01 или пишите на электронную почту arenda@sigmapolus.by .