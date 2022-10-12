О чем пишут мировые СМИ: вспышка холеры на Ближнем Востоке и 7-миллионный житель Кыргызстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сирии и Ливане распространяется первая почти за десять лет вспышка холеры. ВОЗ выявила более 13 тысяч предполагаемых случаев заболевания, сообщает The Independent . Эксперты отмечают, что холера потенциально угрожает миллионам жителей этих стран, и их системы здравоохранения могут не справиться с такой нагрузкой. В настоящее время холера обнаружена в 13 из 14 мухафаз Сирии. По официальным данным, скончались 60 человек, но истинное число жертв может быть намного выше. Гуманитарные организации выразили опасение, что болезнь может распространиться по всему Ближневосточному региону.

Самому тяжелому попугаю в мире запретили участвовать в конкурсе «Птица года» в Новой Зеландии. Какапо становился лауреатом уже дважды, в 2008 и 2020 годах, и организаторы опасаются, что его харизма может затмить всех остальных участников, сообщает The Guardian . Голосование начнется на следующей неделе. Мнение пользователей интернета касательно данного решения разделились, одни поддержали его, а другие сочли, что интересы попугая ущемили. Организаторы заявили, что какапо сможет вернуться на конкурс в будущем, а сейчас стоит уделить внимание менее ярким, но также нуждающимся в защите видам.

В Кыргызстане ожидают рождения семимиллионного жителя. По данным Национального статистического комитета, это произойдет до 20 октября 2022 года, сообщает «Вечерний Бишкек» . По оценке специалистов, на 1 августа 2022 года численность постоянного населения республики достигла 6 миллионов 977 тысяч человек, а на 1 октября 2022 года – 6 миллионов 995 тысяч человек. В Кыргызстане создали Межведомственную комиссию по проведению мероприятий в честь знаменательного события.

Майнеров в Казахстане обяжут получать лицензию. Они станут юридическими лицами и «полноценными субъектами налогообложения», сообщает «Казахстанская правда» . Проект закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» с поправками был принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана. Документ, призванный сделать майнеров полноценными участниками экономики страны, регламентирует их деятельность в ряде сфер. В частности, вводятся правовые механизмы регулирования энергопотребления.