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О чем пишут мировые СМИ: вспышка холеры на Ближнем Востоке и 7-миллионный житель Кыргызстана
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сирии и Ливане распространяется первая почти за десять лет вспышка холеры. ВОЗ выявила более 13 тысяч предполагаемых случаев заболевания, сообщает
Самому тяжелому попугаю в мире запретили участвовать в конкурсе «Птица года» в Новой Зеландии. Какапо становился лауреатом уже дважды, в 2008 и 2020 годах, и организаторы опасаются, что его харизма может затмить всех остальных участников, сообщает
В Кыргызстане ожидают рождения семимиллионного жителя. По данным Национального статистического комитета, это произойдет до 20 октября 2022 года, сообщает
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Белорусские ученые заканчивают разработку препарата для лечения COVID-19. Исследования проводятся в научно-производственном центре «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии Национальной академии наук, сообщает
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Международные организации обеспокоены распространением холеры в Сирии и Ливане, выявлено уже 13 тысяч предполагаемых случаев заболевания. В Кыргызстане готовятся...
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