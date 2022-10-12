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Оснований для отсрочки от призыва в Беларуси станет меньше

12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оснований для отсрочки от призыва в Беларуси станет меньше. Депутаты предлагают внести корректировки в закон о воинской службе.

«Предлагается Министерством обороны в проекте для укрепления наших воинских формирований, для того чтобы более справедливым было прохождение военной службы и все были в равных условиях», – пояснила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец.

Изменения коснутся тех граждан призывного возраста, которые учатся за границей на платной основе. Если же студент получает образование за рубежом по государственной программе, он будет иметь право на отсрочку. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли белорусские парламентарии.

Направить на учебу за границу могут республиканские органы управления или государственные организации.



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Депутаты предлагают внести корректировки в закон о воинской службе.
 
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