|
Ковры, гидроэлектростанции, тракторы: Беларусь и Таджикистан планируют нарастить товарооборот
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общение без галстуков на фоне живописных гор. Итоги визита Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подводили в загородной резиденции лидера Таджикистана. Теперь формат отношений Минска и Душанбе стратегический.
Об этом Лукашенко говорил и с главой таджикского правительства. Перед серьезным диалогом немного юмора. Президент Беларуси в очередной раз подчеркивает: гостем себя в Душанбе не считает.
«Спасибо, что заехали ко мне домой. Есть, о чем поговорить. Многие вопросы мы обсудили с президентом», – сказал Александр Лукашенко.
И первый вопрос – недостаточные экономические отношения. От уровня политического взаимодействия отстают. Сейчас товарооборот составляет 126 миллионов долларов, но страны могут больше, уверен Лукашенко. На торговлю повлияли многие факторы: пандемия, мировой кризис. Пришло время наращивать объемы.
«Мы можем сильно добавить. Просто где-то мы что-то не дорабатывали. Это мы точно знаем. Поэтому мы полны решимости активизироваться. Мир нам показал, что такое рынок. Мы уже увидели. Поэтому если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот», – сообщил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси сделал акцент на совместном производстве ковров. Этот проект сейчас прорабатывается. Товар в Таджикистане популярный. И белорусы могут быть не конкурентами, а партнерами. Перспективы Лукашенко видит и в развитии энергетики. Прежде всего, это строительство новых гидроэлектростанций.
«Весь мир сейчас идет в эту сторону. У вас электроэнергия чистая, у вас большое будущее. И это ваше богатство. Мы рады, что у вас получается. Может, когда-то вы замахнетесь на новые гидроэлектростанции, когда почувствуете вкус от продажи электроэнергии. А потребности в ней будут только нарастать», – отметил Александр Лукашенко.
«Для нас имеет особое значение сотрудничество с Республикой Беларусь. То, что вы вчера подсказали, это на самом деле правильно. Можно путем логистики, путем других сфер добавить тот объем, который раньше был», – заявил премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода.
«Добавлять» планируют и за счет торговли с третьими странами. Таджикистан может стать для Беларуси проводником на рынок Афганистана.
«Мы заинтересованы в том, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. Люди нуждаются, и страна нуждается там в соответствующей технике для обработки сельскохозяйственных площадей. Мы готовы участвовать в этом», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.
В Таджикистане белорусская техника пользуется спросом. Ее здесь и собирают. К тому же Минский тракторный завод перевыполнил задание президента «с пустыми руками с форума не возвращаться». Заключил контракты на 11 миллионов долларов и договорился расширить совместное производство.
«Только пока тракторы. Может быть, дальше рассмотрим сборку плугов своих, завода шестерен. Здесь активно работают наши тракторы специально для хлопка. Модельный ряд у нас широкий. Пока мы работаем в основном для сельского хозяйства. Мы рассчитываем на технику для дорожных работ, для коммунальной отрасли», – сказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.
Договоренностей Минск и Душанбе достигли в ключевых сферах: экономике, сельском хозяйстве, медицине, образовании. А президент Беларуси увезет с собой еще и рецепт настоящего таджикского плова в казане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подведены итоги официального визита Александр Лукашенко в Душанбе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)