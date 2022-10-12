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Президент Беларуси и председатель нижней палаты парламента Таджикистана обсудили укрепление сотрудничества

12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью во всех сферах обсудили Александр Лукашенко и Махмадтоир Зокирзода, сообщает «МИР 24».

Председатель нижней палаты парламента Махмадтоир Зокирзода подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Беларусь в качестве надежного друга, стратегического и верного партнера. Между странами подписано более 100 договоров и соглашений, которые позволяют успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, белорусский лидер находится в Таджикистане с двухдневным официальным визитом. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили стратегический характер сотрудничества двух стран.



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Махмадтоир Зокирзода подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Беларусь в качестве надежного друга, стратегического и верного партнера.
 
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