Президент Беларуси и председатель нижней палаты парламента Таджикистана обсудили укрепление сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью во всех сферах обсудили Александр Лукашенко и Махмадтоир Зокирзода, сообщает «МИР 24».

Председатель нижней палаты парламента Махмадтоир Зокирзода подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Беларусь в качестве надежного друга, стратегического и верного партнера. Между странами подписано более 100 договоров и соглашений, которые позволяют успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество.