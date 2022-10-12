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Президент Беларуси и председатель нижней палаты парламента Таджикистана обсудили укрепление сотрудничества
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью во всех сферах обсудили Александр Лукашенко и Махмадтоир Зокирзода, сообщает «МИР 24».
Председатель нижней палаты парламента Махмадтоир Зокирзода подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Беларусь в качестве надежного друга, стратегического и верного партнера. Между странами подписано более 100 договоров и соглашений, которые позволяют успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Напомним, белорусский лидер находится в Таджикистане с двухдневным официальным визитом. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили
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Президент Беларуси и председатель нижней палаты парламента Таджикистана обсудили укрепление сотрудничества
Махмадтоир Зокирзода подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Беларусь в качестве надежного друга, стратегического и верного партнера.
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