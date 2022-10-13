10 правил эффективного руководителя: все, что выстрадано многолетней практикой и реально улучшает бизнес

Источник материала: ProBusiness

Слова «эффективность» и «продуктивность» уже настолько приелись, что писать и произносить их даже неприлично… Но в том-то и проблема, что пока все говорят об этом, реально что-то делают единицы. Мы продолжаем забивать свой день множеством ненужных дел. А для бизнесмена это вообще беда: на решение сложных проблем просто не останется времени и о нормальной работе компании можно будет забыть. Поэтому мы нашли для вас не пустые советы «как с понедельника начать жить по-новому», а реальный опыт успешного предпринимателя. Консультант по управлению Александр Высоцкий поделился с «Про бизнес» личными правилами, которые помогают работать эффективней.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

— Часто мы говорим: «Если бы я это знал 5 лет назад, то сейчас был бы миллионером». Мне в голову тоже приходила такая мысль, поэтому я решил поделиться 10 правилами для руководителей. Они основаны на моем жизненном опыте и понимании, как делать бизнес.

Правило № 1. Не принимайте незаконченную работу от подчиненных

Незаконченная работа — это проблема. Приучите подчиненных, чтобы они сразу приходили к вам с ее решением. Если есть — рассматриваете, если нет — отправляете обратно и просите добавить решение.

Вы получите несколько плюсов сразу:

Заставите своих подчиненных думать и искать решение.

Большая часть проблем вообще перестанет прилетать к вам.

Правило № 2. Занимайтесь одним делом

Я рекомендую фокусироваться на одном виде бизнеса. Мне больно видеть, когда владелец крутого и развивающегося мясокомбината внезапно начинает заниматься разработкой программного обеспечения. Бросает туда кучу денег, но в итоге сжигает их безрезультатно. Потом история повторяется с недвижимостью, акциями и криптовалютой.

Это не значит, что в этих сферах нельзя заработать. Но, чтобы быть успешным, нужно быть профессионалом. Если вы занимаетесь одним делом, то остается не слишком много времени и сил, чтобы с такой же глубиной разобраться в чем-то еще.

Я знаю, что в отношении этой идеи со мной многие не согласны. Советуют быть многозадачным и не складывать все яйца в одну корзину. Но я не представляю себе успешного инженера, который во время работы над проектом играет на бирже, зарабатывая на акциях. Можно быть многозадачным в быту, но не в деле, от которого зависит успех всей вашей команды.

Правило № 3. Никогда не откладывайте принятие решений

Бывают ситуации, когда вам предлагают новый проект, но вы сомневаетесь. На самом деле, это не нерешительность, а нехватка данных. Если невозможно получить дополнительные, основывайтесь на существующих — но никогда не откладывайте. Любая нерешительность в отношении проекта — это потерянные деньги и время.

Кроме того, это деморализует команду. Они доверили вам как лидеру свою жизнь. А если вы сомневаетесь и откладываете, они теряют доверие к стратегии компании и к вам лично — мотивация падает.

Правило № 4. Не обещайте того, в чем не уверены

Вы не уверены, что сможете выделить время или профинансировать проект, но обещаете, что «обязательно это сделаете». Так вы убиваете собственную мотивацию, потому что будете чувствовать себя неудачником, на которого давят обстоятельства. Если не уверены — не обещайте. И честно разберитесь, почему не готовы за это взяться. Возможно, вам нужно прокачаться в чем-то или попросить у подчиненных дополнительные данные, помощь в подготовке.



Фото: drive2.com

Правило № 5. Не будьте перфекционистом

Для перфекциониста все должно быть одинаково качественным. Но перфекционизм — это сумасшествие (разве что социально приемлемое). Все не может быть одинаково важным. Для этого определяйте, что является главным, и добивайтесь, чтобы это было сделано хорошо.

Мне часто говорят, что компания Apple — пример перфекционизма, что она идеальна. Но это далеко не так. Они просто хорошо понимают, что нужно их фанатам. Они могут выпустить модель, которая по техническим характеристикам не слишком отличается от предыдущей, но у нее новый классный корпус.

Правило № 6. Завершайте короткие дела сразу

Мне потребовалось время, чтобы этому научиться. С точки зрения нашего внимания и разума, любое дело занимает одну и ту же важность. Незаряженный аккумулятор телефона отвлекает так же, как и незаконченная стратегия компании. Поэтому я сначала заряжу батарею, чтобы полностью сконцентрироваться на стратегии. Как только вы разберетесь с мелкими делами, прибавится много творческой энергии.

Правило № 7. Пишите задачи в план и календарь

В какой-то момент я почувствовал, что руководитель (то есть я сам) — один из самых ценных ресурсов в компании. И при этом мне свойственно хвататься за большее количество проектов, чем я смогу сделать. Потому что смотрю на все оптимистично, работаю и получаю результаты быстро. Но не мгновенно.

У меня возникает неудовлетворенность, когда на неделю планирую 20 задач, а потом не могу их выполнить. После этого, анализируя, я понимаю, что они никак не вписались бы в неделю. Поэтому все, что вы планируете, вбивайте прямо в «Google Календарь» или какое-то другое приложение. В том числе и приемы пищи. У сотрудников есть доступ к моему календарю, поэтому они сами видят, когда я занят, и назначают встречи и задачи только на свободное время.

Правило № 8. Цените свое время больше, чем чужое

Нам всем свойственно стремление помогать людям. Но иногда из-за этого страдают наши собственные проекты, обучение и так далее. Поэтому рекомендую в этом смысле быть эгоистом. Расставляйте приоритеты и находите здравый баланс.

Безусловно, здесь речь идет о рабочих вопросах: родственники, семья, дети — это другая история. В личной жизни этот баланс будет другим.

Правило № 9. Наймите персонального помощника

Найдите человека, который будет заниматься вашими личными делами. Кажется, что к работе это имеет довольно опосредованное отношение. Конечно, он будет вовлечен в бизнес-дела, но его главная задача — освобождать ваше время. Например, перенос совещания требует от 15 до 30 минут (со всеми связаться, согласовать). Лучше я потрачу это время на более важные задачи, а согласованием займется мой помощник. Он покупает билеты, бронирует гостиницы и так далее. Это освобождает мое личное время и позволяет фокусироваться на рабочих задачах.



Фото: coolwe.ru

Правило № 10. Завершайте неважные дела

И делайте это безжалостно. Все мы чересчур целеустремлённые: если за что-то беремся, то доводим до конца. Эта точка зрения помогает в бизнесе. Но иногда мы что-то делаем и только в процессе понимаем, что это не так уж важно. И продолжать такое дело глупо — лучше сразу завершить.

Я однажды согласился выступить на конференции. Но чем ближе была дата проведения, тем яснее я видел, что тема не моя и целевая аудитория не та. Вместо того чтобы переживать и делать «потому что пообещал», я отказался. Так как было понятно, что есть более приоритетные проекты. Я принял решение и уладил последствия, вежливо пообщавшись с организаторами.

Прощаясь с незаконченными делами, вы освобождаете свою творческую энергию и пространство.

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