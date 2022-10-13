ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Руки прочь от Беларуси»: у генконсульства Польши в Гродно прошел пикет

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Политика Варшавы – угроза миру в регионе», «Руки прочь от Беларуси», «Мы за мир» – с такими лозунгами сотни белорусов собрались у генконсульства Польши в Гродно. Этот областной город граничит с Евросоюзом. До белорусско-польской границы несколько километров.

Жителей Гродно беспокоят агрессивные, милитаристские заявления европейских политиков и размещение военной группировки сил НАТО у своих рубежей. Белорусы призывают соседей жить мирно и не выстраивать бетонную стену. Чтобы их услышали, свои требования участники пикета написали на русском и польском языках.

«Мы пришли сюда для того, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы наши дети и внуки росли в мире, добре, соседских отношениях. Мы не вмешиваемся в дела Польши. И просим правительство Польши заниматься своими делами, воспитанием своего народа, своих детей»; «Мы против агрессии, против выстраивания заборов между нашими странами, против попытки вытеснить иммигрантов на нашу сторону. Поэтому мы, как настоящие граждане, обязаны присутствовать здесь», – сказали активисты.

На воротах генерального консульства Польши участники пикета оставили на воротах плакат с лозунгом «Поляки и белорусы не должны воевать».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот областной город граничит с Евросоюзом. До белорусско-польской границы несколько километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ректоры вузов Таджикистана и Беларуси обсудили сотрудничество на форуме в Душанбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2022
Mir24.TV Belarus
13.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика