«Руки прочь от Беларуси»: у генконсульства Польши в Гродно прошел пикет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Политика Варшавы – угроза миру в регионе», «Руки прочь от Беларуси», «Мы за мир» – с такими лозунгами сотни белорусов собрались у генконсульства Польши в Гродно. Этот областной город граничит с Евросоюзом. До белорусско-польской границы несколько километров.

Жителей Гродно беспокоят агрессивные, милитаристские заявления европейских политиков и размещение военной группировки сил НАТО у своих рубежей. Белорусы призывают соседей жить мирно и не выстраивать бетонную стену. Чтобы их услышали, свои требования участники пикета написали на русском и польском языках.

«Мы пришли сюда для того, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы наши дети и внуки росли в мире, добре, соседских отношениях. Мы не вмешиваемся в дела Польши. И просим правительство Польши заниматься своими делами, воспитанием своего народа, своих детей»; «Мы против агрессии, против выстраивания заборов между нашими странами, против попытки вытеснить иммигрантов на нашу сторону. Поэтому мы, как настоящие граждане, обязаны присутствовать здесь», – сказали активисты.

На воротах генерального консульства Польши участники пикета оставили на воротах плакат с лозунгом «Поляки и белорусы не должны воевать».