Белорусская универсальная товарная биржа продала более 2 тыс. тонн сахара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский сахар идет с молотка. За полтора месяца национальная торговая биржа продала больше 2 тыс. тонн белого песка, передает «МИР 24».

Первые торги прошли еще в августе. Наибольший интерес проявили компании из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Биржа намерена продолжить торги сахаром для стран Евразийского союза.

«Торги помогли нам отработать применение биржевого механизма при реализации сахара. То есть отработаны расчеты, логистика и сформирован круг покупателей, которые готовы приобретать сахар на постоянной основе и в больших объемах, чем сейчас», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.