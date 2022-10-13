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Белорусская универсальная товарная биржа продала более 2 тыс. тонн сахара

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский сахар идет с молотка. За полтора месяца национальная торговая биржа продала больше 2 тыс. тонн белого песка, передает «МИР 24».

Первые торги прошли еще в августе. Наибольший интерес проявили компании из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Биржа намерена продолжить торги сахаром для стран Евразийского союза.

«Торги помогли нам отработать применение биржевого механизма при реализации сахара. То есть отработаны расчеты, логистика и сформирован круг покупателей, которые готовы приобретать сахар на постоянной основе и в больших объемах, чем сейчас», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

В этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы, а значит и песка будет много. Всего планируется произвести больше 600 тысяч тонн. Треть этого объема пойдет на экспорт.



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Наибольший интерес к белорусскому сахару проявили компании из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
 
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