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Белорусская универсальная товарная биржа продала более 2 тыс. тонн сахара
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский сахар идет с молотка. За полтора месяца национальная торговая биржа продала больше 2 тыс. тонн белого песка, передает «МИР 24».
Первые торги прошли еще в августе. Наибольший интерес проявили компании из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Биржа намерена продолжить торги сахаром для стран Евразийского союза.
«Торги помогли нам отработать применение биржевого механизма при реализации сахара. То есть отработаны расчеты, логистика и сформирован круг покупателей, которые готовы приобретать сахар на постоянной основе и в больших объемах, чем сейчас», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.
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Наибольший интерес к белорусскому сахару проявили компании из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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