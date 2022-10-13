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Спасатели России, Беларуси и Казахстана усовершенствуют защиту населения от ЧС

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели России, Беларуси и Казахстана будут совершенствовать работу по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям трех стран, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что данное заседание будет плодотворным в плане договоренностей и станет очередным шагом на пути совершенствования деятельности ведомств.

Куренков подчеркнул, что сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является одним из важнейших направлений взаимодействия.

«Отношения чрезвычайных ведомств России, Беларуси и Казахстана носят не только партнерский, но и дружеский характер, что предопределяется общими границами, схожим менталитетом и взглядами на пожарно-спасательное дело. При этом, несмотря на достаточно частые контакты, у нас всегда есть, что сказать друг другу», – сказал министр.

Куренков отметил тот факт, что все ранее принятые решения активно исполняются, что «свидетельствует о неугасающем интересе к вопросам сотрудничества с нашими ближайшими соседями, к обеспечению жизнедеятельности населения наших государств как единого целого организма».

В свою очередь глава МЧС Беларуси Вадим Синявский призвал объединять усилия и знания для поиска новых решений в предупреждении и ликвидации ЧС.



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Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям трех стран.
 
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