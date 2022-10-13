Спасатели России, Беларуси и Казахстана усовершенствуют защиту населения от ЧС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели России, Беларуси и Казахстана будут совершенствовать работу по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям трех стран, передает РИА «Новости» .

Он выразил надежду, что данное заседание будет плодотворным в плане договоренностей и станет очередным шагом на пути совершенствования деятельности ведомств.

Куренков подчеркнул, что сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является одним из важнейших направлений взаимодействия.