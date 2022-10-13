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Спасатели России, Беларуси и Казахстана усовершенствуют защиту населения от ЧС
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спасатели России, Беларуси и Казахстана будут совершенствовать работу по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям трех стран, передает
Он выразил надежду, что данное заседание будет плодотворным в плане договоренностей и станет очередным шагом на пути совершенствования деятельности ведомств.
Куренков подчеркнул, что сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является одним из важнейших направлений взаимодействия.
Куренков отметил тот факт, что все ранее принятые решения активно исполняются, что «свидетельствует о неугасающем интересе к вопросам сотрудничества с нашими ближайшими соседями, к обеспечению жизнедеятельности населения наших государств как единого целого организма».
В свою очередь глава МЧС Беларуси Вадим Синявский призвал объединять усилия и знания для поиска новых решений в предупреждении и ликвидации ЧС.
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Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям трех стран.
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