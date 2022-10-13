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Матыцин: Россия и Беларусь готовы сотрудничать с другими странами в сфере спорта
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва и Минск открыты для сотрудничества с другими странами в сфере спорта, несмотря на отстранение российских и белорусских спортсменов от многих международных соревнований. Такое заявление сделал глава министерства спорта России Олег Матыцин, сообщает
Российские и белорусские спортсмены, по словам Матыцина, «не страдают от недостатка соревнований», несмотря на введенные ограничения. Обсуждаются новые форматы, в том числе форматы соревнования в рамках ШОС, БРИКС и других объединений.
Ранее стало известно, что
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Министр подчеркнул, что в спорте нет недружественных стран.
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