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Матыцин: Россия и Беларусь готовы сотрудничать с другими странами в сфере спорта

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск открыты для сотрудничества с другими странами в сфере спорта, несмотря на отстранение российских и белорусских спортсменов от многих международных соревнований. Такое заявление сделал глава министерства спорта России Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

«Мы не разрушаем мосты, не ставим условия международным федерациям, а создаем условия, чтобы спортсмены других стран приезжали в наши страны», – отметил министр в ходе пленарного заседания международного конгресса «Ценности, традиции и новации в современном спорте» в Минске.

Матыцин подчеркнул, что «в спорте нет недружественных стран», а миссия спорта – создавать платформы для объединения стран. Глава Минспорта добавил, что Россия и Беларусь развивают совместные соревнования, но открыты для участия спортсменов из других стран.

Российские и белорусские спортсмены, по словам Матыцина, «не страдают от недостатка соревнований», несмотря на введенные ограничения. Обсуждаются новые форматы, в том числе форматы соревнования в рамках ШОС, БРИКС и других объединений.

Ранее стало известно, что боксеров из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям. Они будут участвовать под флагом страны, а в случае победы раздастся национальный гимн.



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Теги: Минск
 
 
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Министр подчеркнул, что в спорте нет недружественных стран.
 
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