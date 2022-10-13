Матыцин: Россия и Беларусь готовы сотрудничать с другими странами в сфере спорта

Российские и белорусские спортсмены, по словам Матыцина, «не страдают от недостатка соревнований», несмотря на введенные ограничения. Обсуждаются новые форматы, в том числе форматы соревнования в рамках ШОС, БРИКС и других объединений.

Ранее стало известно, что боксеров из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям . Они будут участвовать под флагом страны, а в случае победы раздастся национальный гимн.