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Что делать с ограничениями цен: встреча-диалог Клуба Про бизнес с экспертом, 17 октября
13.10.2022 18:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 06 октября в Беларуси ввели мораторий на повышение цен. Уже принят ряд документов: постановление Совмина № 669, директива № 10 «О недопустимости роста цен». Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснение о применении новых мер, такие документы будут появляться и дальше.
У белорусских компаний и предпринимателей остается много вопросов, как регулировать цены на товары и услуги сегодня. 17 октября Клуб Про бизнес организует встречу-диалог, во время которой мы будем искать актуальные ответы. Специальный эксперт: юрист Владимир Несмашный.
Тематическая встреча для участников Клуба Про бизнес состоится 17 октября в 19−00 в отеле «Реннесанс».
С 19−00 до 20−00 состоится выступление Владимира Несмашного:
С 20-00 до 21-00 мы приглашаем участников встречи:
⇒ Что известно на данный момент об изменениях в ценообразовании?
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!
В чем польза Клуба —
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Генеральный партнер Клуба 2022:
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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С 06 октября в Беларуси ввели мораторий на повышение цен. Уже принят ряд документов: постановление Совмина № 669, директива № 10 «О недопустимости роста цен»....
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