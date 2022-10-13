Что делать с ограничениями цен: встреча-диалог Клуба Про бизнес с экспертом, 17 октября

Источник материала: ProBusiness

С 06 октября в Беларуси ввели мораторий на повышение цен. Уже принят ряд документов: постановление Совмина № 669, директива № 10 «О недопустимости роста цен». Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснение о применении новых мер, такие документы будут появляться и дальше.

У белорусских компаний и предпринимателей остается много вопросов, как регулировать цены на товары и услуги сегодня. 17 октября Клуб Про бизнес организует встречу-диалог, во время которой мы будем искать актуальные ответы. Специальный эксперт: юрист Владимир Несмашный.

Тематическая встреча для участников Клуба Про бизнес состоится 17 октября в 19−00 в отеле «Реннесанс».



Владимир Несмашный

С 19−00 до 20−00 состоится выступление Владимира Несмашного:

Комментарии к изменениям в законодательство, а также уже опубликованным разъяснениям

Экспертное мнение: как именно работать в новых условиях

С 20-00 до 21-00 мы приглашаем участников встречи:

Задать Владимиру Несмашному вопросы

Поделиться собственным опытом. Какие решения участники Клуба Про бизнес уже нашли в своих компаниях. В ситуации, когда бизнес ждет разъяснений и точных ответов со стороны регулятора, обмен мнениями может быть полезен

⇒ Что известно на данный момент об изменениях в ценообразовании? Подробности здесь .

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

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В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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