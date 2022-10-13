Президент Беларуси в Астане провел встречи с президентом Турции и премьером Пакистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел серию двусторонних встреч.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом белорусский лидер общался около часа в закрытом для прессы формате. На переговорах присутствовали главы МИД обеих стран и члены делегаций.

Также Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Они виделись недавно на полях саммита ШОС в Самарканде. В этот раз обсудили сотрудничество и наметили график будущих контактов.