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Президент Беларуси в Астане провел встречи с президентом Турции и премьером Пакистана

13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел серию двусторонних встреч.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом белорусский лидер общался около часа в закрытом для прессы формате. На переговорах присутствовали главы МИД обеих стран и члены делегаций.

Также Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Они виделись недавно на полях саммита ШОС в Самарканде. В этот раз обсудили сотрудничество и наметили график будущих контактов.



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Встречи состоялись в рамах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
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