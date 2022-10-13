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Президент Беларуси в Астане провел встречи с президентом Турции и премьером Пакистана
13.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел серию двусторонних встреч.
С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом белорусский лидер общался около часа в закрытом для прессы формате. На переговорах присутствовали главы МИД обеих стран и члены делегаций.
Также Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Они виделись недавно на полях саммита ШОС в Самарканде. В этот раз обсудили сотрудничество и наметили график будущих контактов.
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Встречи состоялись в рамах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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