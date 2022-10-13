Лукашенко: Сейчас в мире настало время Азии, важно его не упустить

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настало время Азии и важно его не упустить. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане .

«Пандемия укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет тому назад. После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир. Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным», – заявил Лукашенко.

«Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле, инвестициям, открытые границы для товаров, услуг, рабочей силы, а также новые транспортные коридоры. Потенциал евразийского региона огромен. Это колоссальная ресурсная база и производственная мощность. Какова будет конструкция нового миропорядка? Где оформится новые полюса мировой политики? И каким будет грядущий баланс сил? Во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности», – сказал белорусский лидер.

Беларусь участвует в саммите как страна-наблюдатель.