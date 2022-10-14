Беларусь обеспечит бесперебойный экспорт сахара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одна из тем, которую обсуждали на Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии – продовольственная безопасность. Беларусь нарастила производство сахара и будет экспортировать сладкий песок. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Сегодня он согласовал график поставок сахара за рубеж, передает телеканал «МИР 24».

«Предприятиям, производящим сахар, этот график поставок гарантирует хороший гарантированный сбыт, что они продадут эту продукцию. А предприятиям торговли они понимают, где, во сколько, когда, какой объем необходимо забрать. Ну и потребитель, конечно, самое главное, всегда уверен в том, что всегда будет на полке находить этот замечательный сладкий продукт», – заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Белорусский сахар песок ждут в Казахстане, Кыргызстане, России и странах Азии. Для внутреннего рынка заготовили около 400 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом запасы увеличили. Добавлю, что в феврале правительство Беларуси ввело строгое лицензирование на вывоз сахара из страны. Такие ограничения действовали из-за повышенного спроса в сезон закаток. Теперь их полностью сняли. И разрешили свободную торговлю через биржу.

Килограмм сахара в Беларуси в среднем стоит 2 рубля 50 копеек. Это чуть более 60 российских. В стране работают четыре сахароперерабатывающих завода.