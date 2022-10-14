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Представители стран СНГ и Китая обсудили развитие спорта на конгрессе в Минске

14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации в спорте» собрал в Минске представителей стран СНГ и Китая.

Там представлены разработки в сфере спортивной фармакологии, отечественный спортинвентарь, тренажеры и новая линейка одежды для атлетов. Трехдневная повестка форума насыщенная. Акцент на совместные проекты. Беларусь и Россия уже проводят свои турниры.

«Мы уже реализуем очень успешный проект – Игры стран СНГ. В следующем году вторые игры пройдут в Минске, первые состоялись в Казани. Мы не только двусторонние отношения развиваем – мы открыты для других стран, проводим соревнования. Буквально неделю назад закончился паралимпийский турнир в Сочи, там 12 стран участвовали. Игры стран СНГ, надеюсь, привлекут все государства к участию, они тоже будут открытые. Также мы предлагаем новый, открытый, формат для стран БРИКС», – сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В честь 85-летния Белорусского государственного университета физической культуры участники форума заложили капсулу с посланием потомкам на том месте, где вскоре будет построено общежитие для студентов. В Минспорта уверены, что вуз сможет расширить экспорт образовательных услуг.

«У нас обучаются более 400 иностранных студентов. Потребность значительно больше. Мы не можем ее сегодня полностью удовлетворить, в том числе ввиду отсутствия общежития. Одна из целей сегодня – это построить современное качественное общежитие на 700 мест, чтобы решать и эту проблему тоже», – отметил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

В университете физической культуры в Минске обучаются около пяти тысяч студентов, среди которых представители стран СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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В честь 85-летния Белорусского государственного университета физической культуры участники форума заложили капсулу с посланием потомкам на том месте, где вскоре...
 
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