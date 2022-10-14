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Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом

14.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Алена Березина. Фото из архива героини

Решиться начать совершенно новое для себя дело и за год увеличить объем продаж в несколько раз — все это про производительницу твердых шампуней и других средств по уходу за волосами и кожей из Кобрина Алену Березину. В партнеском проекте «Пробизнес» и Альфа Банка в Беларуси расскажем о том, как бизнес может сделать качественный скачок на самом начальном этапе, а также когда он перестает быть хобби и готов стать маленьким предприятием.

Kavalak — бренд, который придумала Алена, — объединяет целую продуктовую линейку «голой» и веганской косметики. Термин «голая» предполагает минимальное использование упаковки, а веганская — обозначает в данном случае косметику, которая не тестируется на животных и не содержит в своем составе компонентов животного происхождения.

От идеи заработать до дела «по душе»

— До того, как начать свое дело, я несколько лет занималась продажами, — говорит Алена. — Получалось неплохо, удавалось зарабатывать. Весной 2020 года я поняла, что накопленные деньги надо куда-то срочно инвестировать, иначе они просто утекут сквозь пальцы. Начала думать о том, что же мне нравится, чем хотела бы заняться.

Алена признается, что тема косметики ее интересовала давно, поэтому мысли развивались именно в этом направлении. Сперва девушка планировала пойти самым простым путем: создать свой бренд, разработать упаковку, а изготовление и фасовку продуктов заказывать у крупных косметических производителей.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

— Думала, например, скрабы буду продавать — они популярны, а продавать я умею. Отличный инвестиционный проект, — вспоминает Алена. — Вообще любой косметический завод берет на контракт дополнительное производство. Можно воспользоваться рецептурами завода — и в твои баночки разольют все, что захочешь. А можно заказать разработку уникального рецепта — это стоит порядка $ 500.

Однако, проведя стартовые переговоры, Алена сильно разочаровалась в идее.

— Переговоры шли сложно, разливать заводской продукт мне все же не хотелось, а создавать свой не так и легко. Система сертифицирования косметики у нас в стране не из простых. Доступные по стоимости варианты декларирования у нас обязательно предполагают тесты на животных — а для меня это было неприемлемо. Можно проводить тесты в пробирке in vitrо, то ценник получался просто безумный.

Декларирование косметики — процедура, во время которой можно подтвердить, что товар соответствует заявленным качествам и является безопасным, и получить соответствующий документ.

На территории ЕАЭС торговлю косметикой регулирует технический регламент ТС 009-/2011. В нормативе описаны правила декларирования: требования к производству, оценке качества, испытаниям на каждый тип продукта. Каждый продукт должен иметь безопасный состав, соответствовать химическим и микробиологическим нормам, иметь правильную и достоверную маркировку.

Образцы косметики нужно предоставить в аккредитованную лабораторию. Там будут проведены испытания — in vitro или на животных.

Получив результаты испытаний, производитель может подавать заявку на сертификацию и декларацию, а позже получить разрешение на торговлю.

Параллельно с тем, как шла переписка с производителями, в жизни Алены происходили и другие события, повлиявшие на ее дальнейшее представление о своем бизнесе. Во-первых, она окончательно сделала ставку на натуральность, во-вторых, впервые попробовала твердый шампунь — и была очень впечатлена, в-третьих, приняла решение уйти с основной работы.

— К тому моменту я поняла, что получаю удовольствие, когда что-то делаю руками. Вот тогда пазл и сложился: ручной труд — косметика — твердый шампунь.

Маленькими шагами к большой цели

— Парадокс в том, что к тому времени, как я это осознала, все накопленные деньги я успешно потратила. То есть капитал на старте был — ноль, только пособие по уходу за ребенком, — признается девушка.

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Алена решила, что наращивать объемы производства будет с денег, вырученных от продаж.

Но сперва надо было отработать технологию: девушка заказала в розницу примерно на $ 150 небольшую партию исходных материалов, на них и тренировалась.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Первый шампунь был продан 12 ноября 2020 года, покупательницей стала подписчица личного блога Алены. А вообще в первой партии было 5 шампуней: на большее количество сырья просто не хватало денег.

— Конечно, не все сразу шло гладко. Первые шампуни у меня не застывали неделями, были не твердыми, а, скорее, мягкими, — улыбается девушка. — А когда я уже набила руку, на изготовление небольшой партии мне требовалось совсем немного времени: порядка часа на работу и сутки-двое на застывание.

Сперва Алена искала информацию о производстве в открытых источниках, видео, мастер-классах, форумах мыловаров, много полезного удалось узнать в англоязычном сегменте сети — например, в Pinterest. Когда пошли первые продажи, появилась возможность покупать обучение у узких специалистов. Стоимость курсов была разная — от $ 50 до нескольких сотен. На обучение (в том числе, и по другим направлениям) за последние два года Алена потратила порядка $ 2000, значительная часть этих денег ушла на получение профильных знаний по производству косметики.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Эффективность — это про шампуни и продажи

Так Алена научилась составлять рецепты в зависимости от того, какая стоит задача.

— У каждой кожи головы свои потребности. В каком-то случае нужно более тщательное очищение, и тогда используются более эффективные ПАВы, у кожи, склонной к сухости, ПАВы должны быть помягче. Когда баланс с ПАВами выдержан, добавляются вещества, которые будут ухаживать за кожей головы. В шампуне для жирной кожи обязательно будут компоненты, которые регулируют выработку сала. Масла, чтобы волосы блестели. Возможно, кондиционирующие добавки, чтобы волосы лучше расчесывались. Потом наступает этап проб: достаточно ли шампунь твердый, хорошо ли он мылится, выполняет ли поставленные задачи. Если что-то не так, возвращаемся к началу, корректируем компоненты, и делаем партию снова. Бывает, что все получается с первого раза, а бывает, что пробные образцы переделываешь пять-шесть раз.

Особенность твердых шампуней и бальзамов в их экономичном использовании. К примеру, 70-граммового кусочка шампуня обычно хватает на три месяца, бальзам такого же объема нередко используется около года.

— Надо понимать, что все эти средства очень концентрированные. В них нет воды. В жидких средствах обычно до 80% воды и только 20% моющих активных компонентов. Плюс натуральные шампуни со временем можно использовать реже — в их составе нет агрессивных компонентов, провоцирующих кожу на дополнительную выработку сала.

К мылу, признается девушка, она еще полгода сознательно не прикасалась.

— Смешно, но было какой-то внутренний ступор. На всех курсах по мылу говорят о технике безопасности — из-за угрозы химического ожога. Я купила щелочь и она просто стояла, пока я не набралась смелости. Но очень хотелось освоить этот продукт. Потому что шампунь для меня — это производство, там разработаны рецептуры и все понятно, а мыло — больше про творчество.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Продуктовую линейку Алены дополняют скрабы для тела, взбитые и не взбитые (в виде шайбочек) масла для тела, плитки для умывания, бальзамы, дезодоранты. Но шампунь и мыло составляют основу производства. Сейчас под брендом Kavalak производится около 30 наименований товара. Кстати, упаковку из стекла и металла (помните про принципы «голой» косметики?) можно вернуть и получить скидку.

В декабре 2020-го оборот маленького дела Алены был около 300 белорусских рублей (чуть больше $ 100), в марте 2021 года ежемесячная выручка Kavalak составляла уже 2000 белорусских рублей (около $ 800). К первой годовщине оборот достиг 14 000 рублей в месяц (около $ 5,5 тыс.). Весной 2022 года объемы рухнули в два раза: прекратились поставки сырья и серьезно упал спрос. Только к осени 2022 года Алена смогла вернуться к предыдущим показателям.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Сырье и «качели» с поставками

Сырье в Аленином бизнесе — это большое количество масел: кокосовое, оливковое, масло ши (мыло в основном состоит из них), также различные ПАВы (простыми словами — то, что пенится и моет в шампуне) и активные компоненты (экстракты, витамины и пр. — то, что оказывает воздействие на кожу или волосы).

Начав с покупки сырья в маленьких магазинчиках, спустя год Алена начала заказывать материалы уже в 25-килограммовых мешках, баночки с маслами и витаминами стали приезжать сотнями.

— Вот как раз недавно приехала сода для изготовления бомбочек для ванн — 50 кг. Я смеялась, что для одних всем известные красные пачки на полкило, считай, на всю жизнь, а у меня совсем другая история.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Основная масса материалов производится в Европе, соответственно, с весны этого года начались трудности с поставками: некоторые компоненты в один момент из-за курсовых скачков подорожали в три раза, других вообще нет.

— Весь март мы провели в подвешенном состоянии, поставок не было в принципе. Через месяц как-то все наладилось.

Для продвижения себя локация не важна

Бренд Kavalak Алена придумала сама: буквально за один вечер дома на кухне. Признается, что и логотип сделала все сама, используя приложение Canva.

— Честно говоря, я не думала, что так разрастусь. Но до сих пор уверена, что и название, и лого получились очень удачными.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

Instagram бренда Алена ведет сама — и неплохо справляется: у аккаунта более 8,5 тысяч подписчиков. Плюс есть телеграм с более камерной атмосферой: там Алена рассказывает о своих экспериментах, показывает процесс изготовления и искренне делится неудачами или проблемами с поставками.

— Мой Instagram — это почти полностью органические просмотры и бесплатные подписчики. Несколько раз я продвигала нужные посты на $ 20. Пробовали рекламу у блогеров, но это не очень сработало.

Аккаунт успешно справляется со своей функцией основного канала продвижения.

— Кобрин — город маленький, у меня много покупают тут, но основное, конечно — это посылки через почту и европочту.

Пора делать шаг вперед

Несколько первых месяцев предпринимательница работала дома, потом сняла мастерскую. Теперь в самом разгаре новый переезд — в помещение побольше, поудобнее и соответствующее требованиям для более масштабного производства. Аренда в новом помещении тоже будет высокой — около $ 500 против нынешних $ 85. Но зато там же Алена сможет открыть и магазин.

— Я начинала как ремесленник и пока работаю в этом статусе. Ремесленный сбор в настоящее время — 63 рубля в год (менее $ 30). Но для того, чтобы идти дальше, буду менять юридический статус. Сейчас изучаю варианты, что это будет — ИП или юрлицо. Решение нужно принимать быстро, чтобы с нового года работать уже в другом качестве.

С переходом в новый юридический статус Алена планирует нанять несколько сотрудников: силы понадобятся и на производстве, и в администрировании, и в SMM.

— Пока конкретных расчетов у меня нет, но есть понимание, что траты увеличатся: мне придется платить зарплаты сотрудников, высокую аренду, взносы в ФСЗН, подоходный налог в 16% от прибыли. Мне трудно сейчас подсчитать ежемесячные расходы, потому что сырье я заказываю по мере необходимости, но оборот точно надо будет увеличивать минимум в два раза.

Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом
Фото из архива героини

На продукты ремесленной деятельности сертификация товара не нужна. Однако реализация продукции через юрлицо, открытие магазина, поставка на реализацию другим продавцам и выход на маркетплейсы, безусловно, потребуют должного оформления. Поэтому Алена занята и сертификацией своей косметики.

— Решила это делать в России: там больше предложений без тестирования на животных, процедура немного проще и стоит немного дешевле. Часть сертификатов уже готовы, остальные — на финальной стадии. Сертификация с учетом изготовления технических условий на каждый вид продукции (отдельно шампуни, мыло, скрабы и т.д.) стоит примерно $ 400.

Дополнительное оборудование и инвестиции — все, что нужно Алене, чтобы сделать скачок на новый уровень, говорит она. Правда, пока она рассчитывает только на кредитные средства.

— Оформлю ИП, поработаю в новом статусе — и обращусь в банк за кредитом на развитие.

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Рост за год — во много раз. Как производство «голой» натуральной косметики может стать прибыльным бизнесом

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Теги: Брест
 
 
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