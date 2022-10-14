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Кейс по диджитал-маркетингу от Betera
14.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Digital-кампании Betera строятся на ярких креативах и смелых экспериментах. Это позволяет бренду выделяться среди конкурентов и демонстрировать Performance.
В своих запусках Betera использует стратегию «Оптимизация конверсий», в том числе и на поиске. Чаще всего используется оптимизация по цели на самом верху воронки. Количества таких конверсий обычно достаточно для обучения кампании.
Цель эксперимента:
Проверить гипотезу, удастся ли оптимизировать расходы, если будет использована оптимизация конверсий для более высокого шага в воронке, и хватит ли количества конверсий для обучения кампании со стратегией «Оптимизация конверсий».
Какие инструменты были задействованы:
Период кампании:
Основные показатели: CPA, сумма расходов, количество конверсий.
Решение:
Digital-маркетологи Betera убедились, что по статистике достаточное количество конверсий получается по более высокому шагу воронки. Так, была вычислена ориентировочная стоимость за конверсию на этом шаге на основании данных из других кампаний и рентабельности. Недельный бюджет был увеличен в 2 раза, чтобы у кампании был запас по бюджету при обучении.
Результаты кейса
В сухом остатке
Едва ли какая-нибудь компания может похвастаться постоянным и стабильным количеством конверсий. Это невозможно, не проверяя новые теории, что, безусловно, требует дополнительных ресурсов на эксперименты (время задействованных сотрудников, бюджет). Однако совершенно достоверно, что успех (на примере
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Цель эксперимента:
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