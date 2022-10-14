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Кейс по диджитал-маркетингу от Betera

14.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Betera — технологическая компания, основанная в 1993 году, лидер беттинг-индустрии Беларуси. На счету бренда множество профессиональных наград и премий в области спорта и спонсорства, КСО и HR, маркетинговой эффективности.

Digital-кампании Betera строятся на ярких креативах и смелых экспериментах. Это позволяет бренду выделяться среди конкурентов и демонстрировать Performance.

В своих запусках Betera использует стратегию «Оптимизация конверсий», в том числе и на поиске. Чаще всего используется оптимизация по цели на самом верху воронки. Количества таких конверсий обычно достаточно для обучения кампании.

Цель эксперимента:

Проверить гипотезу, удастся ли оптимизировать расходы, если будет использована оптимизация конверсий для более высокого шага в воронке, и хватит ли количества конверсий для обучения кампании со стратегией «Оптимизация конверсий».

Какие инструменты были задействованы:
Яндекс.Директ → Реклама на поиске → Стратегия «Оптимизация конверсий»

Период кампании:

  1. Кампания со стратегией «Оптимизация конверсий»: с 16 февраля по 16 марта 2022 года.
  2. Кампания со стратегией «Оптимизация конверсий» и новыми настройками: с 17 марта по 17 апреля 2022 года.

Основные показатели: CPA, сумма расходов, количество конверсий.

Решение:

Digital-маркетологи Betera убедились, что по статистике достаточное количество конверсий получается по более высокому шагу воронки. Так, была вычислена ориентировочная стоимость за конверсию на этом шаге на основании данных из других кампаний и рентабельности. Недельный бюджет был увеличен в 2 раза, чтобы у кампании был запас по бюджету при обучении.

Результаты кейса

Кейс по диджитал-маркетингу от Betera

  • Алгоритмам Яндекса хватило количества конверсий при использовании более высокой цели в воронке для обучения кампании.
  • По сравнению с периодом 16.02.-16.03, в период 17.03−17.04 стоимость конверсии за первый шаг в воронке при этом снизилась на 44%, общее количество конверсий выросло на 25%, а расходы при тех же параметрах снизились примерно на 32%.

В сухом остатке

Едва ли какая-нибудь компания может похвастаться постоянным и стабильным количеством конверсий. Это невозможно, не проверяя новые теории, что, безусловно, требует дополнительных ресурсов на эксперименты (время задействованных сотрудников, бюджет). Однако совершенно достоверно, что успех (на примере БК Betera) обеспечивает постоянная аналитика, использование релевантных креативов и объявлений, а также проверка теорий (проведение экспериментов), для поиска решений с максимальной отдачей для каждой кампании.

 
 
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