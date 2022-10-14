В Минске открылась выставка цифровых копий икон древнего Новгорода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цифровые копии икон древнего Новгорода можно увидеть в Минске. Экспозиция открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Иконописные шедевры создавались с середины XI по XV век. Они хранятся в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. Экспозицию дополняют фотографии внешнего и внутреннего убранства церквей, где находились иконы.

«Наши технологии, разработанные в Росфото, позволили создать объект, художественный объект, который передает выразительность, фактуру и икону как предмет. Несмотря на то, что это копия. Единственное, что мы не смогли сделать, это соблюдать размер. Ввиду транспортировки, технических обстоятельств», – объяснил генеральный директор Государственного музейно-вставочного центра РОСФОТО Захар Коловский.

«Если посмотреть на новгородские иконы, они очень близки к белорусским. В рамках Киевской Руси или просто между городами, между иконописцами, между людьми культуры никогда не прерывались связи. Все друг у друга учились», – рассказал директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой.

Выставка подготовлена в рамках Дней духовной культуры России в Беларуси.

В Минске посмотреть копии реликвий можно до 15 октября. Затем иконы перевезут в музеи Могилева и Витебска.