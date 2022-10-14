ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылась выставка цифровых копий икон древнего Новгорода

14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цифровые копии икон древнего Новгорода можно увидеть в Минске. Экспозиция открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Иконописные шедевры создавались с середины XI по XV век. Они хранятся в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. Экспозицию дополняют фотографии внешнего и внутреннего убранства церквей, где находились иконы.

«Наши технологии, разработанные в Росфото, позволили создать объект, художественный объект, который передает выразительность, фактуру и икону как предмет. Несмотря на то, что это копия. Единственное, что мы не смогли сделать, это соблюдать размер. Ввиду транспортировки, технических обстоятельств», – объяснил генеральный директор Государственного музейно-вставочного центра РОСФОТО Захар Коловский.

«Если посмотреть на новгородские иконы, они очень близки к белорусским. В рамках Киевской Руси или просто между городами, между иконописцами, между людьми культуры никогда не прерывались связи. Все друг у друга учились», – рассказал директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Храмой.

Выставка подготовлена в рамках Дней духовной культуры России в Беларуси.

В Минске посмотреть копии реликвий можно до 15 октября. Затем иконы перевезут в музеи Могилева и Витебска.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иконописные шедевры создавались с середины XI по XV век.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кейс по диджитал-маркетингу от Betera
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2022
Mir24.TV Belarus
14.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика