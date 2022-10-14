На выставке-форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали инновационные разработки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка-форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Национальной академии наук республики. Посмотреть на чудеса техники пришли ученые и бизнесмены из разных стран. В мире роботов побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Робот-художник, робот-бармен и любимец публики – робот-секретарь. Похож на человека – корпус стандартный, а внутри система управления от белорусских разработчиков. Андроид может поднять руку, поздороваться и даже обнять.

«Здесь с одной стороны для экспертов есть технологии. С другой стороны, если его одеть полностью в кожу, волосы дать, он будет как человек. Очень хочется, чтобы он был установлен как робот, например, внутри помещений, чтобы что-то показывать и объяснять», – рассказал разработчик Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Герасюто.

Один из крупных проектов на выставке – тандем IT и медицины. Он помогает выявить туберкулез, пневмонию, ковид или рак.

«Первый комплекс предназначен для автоматического анализа цифровых рентгеновских снимков грудной клетки, с целью раннего выявления признаков заболевания легких. Второй комплекс является продолжением первого. В качестве исходных данных он использует изображение компьютерной томографии», – отметил разработчик Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Василий Ковалев.

Врач может диагностировать и консультировать пациента из другого города и страны. Система быстрее, точнее и эффективнее предшественников. Спрос на такие технологии высок и у зарубежных партнеров.

«В сфере интеллектуального здравоохранения в странах СНГ мы действительно первые. Имеем достаточное количество заказов из Китая, наших партнеров по СНГ, наших коллег из РФ, есть и иностранные заказы, которые не потеряли свою актуальность», – сказал гендиректор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.

Большинство разработчиков Национальной академии наук сделали упор на микроэлектронику.

«У нас есть беспилотный трактор, беспилотный автомобиль. Мы работаем сейчас вместе с БелАЗом над беспилотным карьерным самосвалом», – сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Свои проекты представили и вузы страны. Всего на выставке белорусские разработчики презентовали более 100 работ. Высокие технологии объединили белорусских ученых, преподавателей, инженеров-конструкторов и программистов.

Белорусское сообщество искусственного интеллекта сегодня занимает лидирующие позиции в мире. IT-бренды знают и пользуются ими в разных странах.