От станка до подиума: как производят ткани на старейшем предприятии Минска?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Смесовые, элитные шерстяные и синтетические. Все эти ткани производятся на одном из старейших белорусских предприятий. За месяц со станков камвольного завода выходит 300 километров ткани. Качество продукции белорусских мастеров признано во всем мире, что позволяет им легко конкурировать с лучшими итальянскими текстильщиками.

В этом выпуске программе «Сделано в Евразии» мы узнаем: