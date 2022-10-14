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От станка до подиума: как производят ткани на старейшем предприятии Минска?

14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Смесовые, элитные шерстяные и синтетические. Все эти ткани производятся на одном из старейших белорусских предприятий. За месяц со станков камвольного завода выходит 300 километров ткани. Качество продукции белорусских мастеров признано во всем мире, что позволяет им легко конкурировать с лучшими итальянскими текстильщиками.

В этом выпуске программе «Сделано в Евразии» мы узнаем:

  • Где закупается овечья шерсть, как ее вычесывают и превращают в нити?
  • Как красят сырье и кто отвечает за выбор цветовой палитры?
  • Как изготавливают и наматывают синтетические нити?
  • Что происходит в сердце предприятия – ткацком цеху – и зачем там стоят светофоры?
  • Из какой ткани сшиты костюмы работников московского метрополитена?


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Какую профессию не может заменить даже машина, узнаем в программе «Сделано в Евразии».
 
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