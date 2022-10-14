21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

Источник материала: ProBusiness





«Такого никогда не было» — спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто раньше не мог подумать. Какие классические методы и подходы в управлении сейчас не работают и какие ходы сработали против логики и ожиданий.

Организаторы конференции — Студия Сорокина и Кулинкович и Call-tracking.by

Генеральный партнер — Альфа Банк .

Сайт конференции

21 октября в центре Минска выступят владельцы и руководители компаний Call-Tracking.by, Альфа Банка, Кравира, SP&P, Студии Сорокина и Кулинкович, OHI-S, Happy Office, Humathèq, ICRA, Здесь и Сейчас, Ключевые решения, Лаборатория клиентского опыта.

Мы спланировали Chillenge Open Air в пространстве Niko Hall в центре Минска на берегу реки, чтобы наконец встретиться лично, провести время на свежем воздухе и продлить бархатный сезон.





Тематика конференции

IT, наконец, становиться бизнесом гуманитариев? В айти отношение к продажам было надменным практически всегда. Основатели компании были инженерами, которые не спешили разбираться в продажах, маркетинге и управлении.

До ковида маржа покрывала управленческую неграмотность. Но релокации взвинтили рейт разработчика практически вдвое и выйти из «штопора» при помощи классического «X2» не получится.

Мы поделимся инсайтами продвижения и примерами управленческих решений по радикальной смене парадигмы «гуманистического технологического бизнеса» в сторону «это всего лишь бизнес и сейлз рулит в любом случае, что бы ни происходило».

1. А ведь, похоже, MBA умер.

Да, так получилось, что все, что транслировал стандартный курс MBA, вышло из моды, начиная с 2020, ковидного, года.

Вы всерьез думаете о стратегии на 1−2 года?

Вы строите карты бизнес процессов, «стоя на песке»?

Вы вправду решили делегировать, когда без ручного управления ваш бизнес сразу заваливается на борт и черпает воду?

Мы сделаем блиц-смотр тех методов классического бизнеса, что, похоже, навсегда ушли от нас. А заодно обсудим, какой опыт и знания сейчас стоит ожидать от сотрудников.

2. Стратегия больше не нужна?

Начало года разделило белорусский бизнес на «до и после». Стратегии многих компаний оказались в мусорном ведре, а новый бизнес перед сложным выбором: начинать и если начинать, то где?!





Мы расскажем как изменился портрет бизнеса, который решился стартануть после прилета тех самых лебедей.

Делаем ставки: психотерапевты, «купи-продай» или все — таки еще осталось ИТ

Предпринимательство в стране: благодаря или вопреки?

Современный предприниматель: кто он?

По- прежнему мужчина 30+ или подтянулась молодежь, а быть может дамы рулят?

А что с действующим бизнесом?

Можно ли изменить стратегию быстро? Хочется сказать: «этому нас не учили» и «последний пусть выключит свет». Или нет?!

Осталось ли живым понятие «лояльность» компании или оно оказалось там же, где и стратегия?

«Кака-така любоff, когда всё против тебя?»

Стоит ли признать проблему перед клиентом или промолчать?

Порассуждаем на тему стоит ли сейчас играть в долгую или «ловить жар пока горячо».

Все это в истории одного банка и четверти рынка «бизнес-камикадзе» Беларуси.

3. «Лапа в бутылке».

Как менялась реакция людей на рекламу в 2022 году: анализ 10 млн звонков по рекламе.

Как покупатели реагировали на социальные потрясения: стали ли они меньше, или больше и покупать?

Как быстро люди возвращаются к обычной жизни или структура трат сильно поменялась?

Какие сферы бизнеса просели в продажах и есть ли сферы, где продажи пошли интенсивнее?

Какая реклама эффективна сейчас?

Как компании управляли маркетинговыми бюджетами в течение последних двух лет и как реклама и продвижение реагировали на мировые события.

4. Как изменилось покупательское поведение и реакции на e-mail рассылки

Проанализируем на больших данных, на что в последние 2 года беларусы стали (не)тратить деньги:

В каких отраслях покупки выросли, а в каких упали. Сохраняется ли общий тренд в покупке товаров и услуг

Как люди реагируют на e-mail рассылки с начала 21 года. Как поменялись реакции с весны 22 года

Какие ходы в рассылках работают эффективнее всего, какие письма открывают

Как изменилась покупка услуг, что компании стали делать иначе и где неожиданно проявилась эффективность

5. BHAG: что делать, если у сотрудников уже 2 года нету цели?

Пока все украдкой смотрят на публикуемые слухи о повальном отъезде айтишников, регулярный бизнес катастрофически много теряет в результативности и вовлеченности сотрудников. Вы остаётесь наедине с «вечно недовольными» и менеджерами с ЖПП, причём по вашей же вине.

Логичной кажется мысль «У нас и так не было стратегии и большой цели, а теперь о стратегии говорить вообще смешно», но это не так. Нужно двигаться короткими перебежками к большой волосатой цели, а вот как ее найти и вовлечь в это сотрудников, не потеряв их мотивацию прямо сейчас, об этом и поговорим.

Партнеры мероприятия — юридическая компания «Степановский, Папакуль и партнеры», компания «Караван Камберли»