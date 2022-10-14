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21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf
14.10.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Такого никогда не было» — спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто раньше не мог подумать. Какие классические методы и подходы в управлении сейчас не работают и какие ходы сработали против логики и ожиданий.
Организаторы конференции —
21 октября в центре Минска выступят владельцы и руководители компаний Call-Tracking.by, Альфа Банка, Кравира, SP&P, Студии Сорокина и Кулинкович, OHI-S, Happy Office, Humathèq, ICRA, Здесь и Сейчас, Ключевые решения, Лаборатория клиентского опыта.
Мы спланировали Chillenge Open Air в пространстве Niko Hall в центре Минска на берегу реки, чтобы наконец встретиться лично, провести время на свежем воздухе и продлить бархатный сезон.
Тематика конференции
IT, наконец, становиться бизнесом гуманитариев? В айти отношение к продажам было надменным практически всегда. Основатели компании были инженерами, которые не спешили разбираться в продажах, маркетинге и управлении.
До ковида маржа покрывала управленческую неграмотность. Но релокации взвинтили рейт разработчика практически вдвое и выйти из «штопора» при помощи классического «X2» не получится.
Мы поделимся инсайтами продвижения и примерами управленческих решений по радикальной смене парадигмы «гуманистического технологического бизнеса» в сторону «это всего лишь бизнес и сейлз рулит в любом случае, что бы ни происходило».
1. А ведь, похоже, MBA умер.
Да, так получилось, что все, что транслировал стандартный курс MBA, вышло из моды, начиная с 2020, ковидного, года.
Мы сделаем блиц-смотр тех методов классического бизнеса, что, похоже, навсегда ушли от нас. А заодно обсудим, какой опыт и знания сейчас стоит ожидать от сотрудников.
2. Стратегия больше не нужна?
Начало года разделило белорусский бизнес на «до и после». Стратегии многих компаний оказались в мусорном ведре, а новый бизнес перед сложным выбором: начинать и если начинать, то где?!
Мы расскажем как изменился портрет бизнеса, который решился стартануть после прилета тех самых лебедей.
Все это в истории одного банка и четверти рынка «бизнес-камикадзе» Беларуси.
3. «Лапа в бутылке».
Как менялась реакция людей на рекламу в 2022 году: анализ 10 млн звонков по рекламе.
4. Как изменилось покупательское поведение и реакции на e-mail рассылки
Проанализируем на больших данных, на что в последние 2 года беларусы стали (не)тратить деньги:
5. BHAG: что делать, если у сотрудников уже 2 года нету цели?
Пока все украдкой смотрят на публикуемые слухи о повальном отъезде айтишников, регулярный бизнес катастрофически много теряет в результативности и вовлеченности сотрудников. Вы остаётесь наедине с «вечно недовольными» и менеджерами с ЖПП, причём по вашей же вине.
Логичной кажется мысль «У нас и так не было стратегии и большой цели, а теперь о стратегии говорить вообще смешно», но это не так. Нужно двигаться короткими перебежками к большой волосатой цели, а вот как ее найти и вовлечь в это сотрудников, не потеряв их мотивацию прямо сейчас, об этом и поговорим.
Партнеры мероприятия — юридическая компания «Степановский, Папакуль и партнеры», компания «Караван Камберли»
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«Такого никогда не было» - спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто...
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