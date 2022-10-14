ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

14.10.2022 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

«Такого никогда не было» — спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто раньше не мог подумать. Какие классические методы и подходы в управлении сейчас не работают и какие ходы сработали против логики и ожиданий.

Организаторы конференции — Студия Сорокина и Кулинкович и Call-tracking.by
Генеральный партнер — Альфа Банк.
Сайт конференции

21 октября в центре Минска выступят владельцы и руководители компаний Call-Tracking.by, Альфа Банка, Кравира, SP&P, Студии Сорокина и Кулинкович, OHI-S, Happy Office, Humathèq, ICRA, Здесь и Сейчас, Ключевые решения, Лаборатория клиентского опыта.

Мы спланировали Chillenge Open Air в пространстве Niko Hall в центре Минска на берегу реки, чтобы наконец встретиться лично, провести время на свежем воздухе и продлить бархатный сезон.

21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

Тематика конференции

IT, наконец, становиться бизнесом гуманитариев? В айти отношение к продажам было надменным практически всегда. Основатели компании были инженерами, которые не спешили разбираться в продажах, маркетинге и управлении.

До ковида маржа покрывала управленческую неграмотность. Но релокации взвинтили рейт разработчика практически вдвое и выйти из «штопора» при помощи классического «X2» не получится.

Мы поделимся инсайтами продвижения и примерами управленческих решений по радикальной смене парадигмы «гуманистического технологического бизнеса» в сторону «это всего лишь бизнес и сейлз рулит в любом случае, что бы ни происходило».

1. А ведь, похоже, MBA умер.

 Да, так получилось, что все, что транслировал стандартный курс MBA, вышло из моды, начиная с 2020, ковидного, года.

  • Вы всерьез думаете о стратегии на 1−2 года?
  • Вы строите карты бизнес процессов, «стоя на песке»?
  • Вы вправду решили делегировать, когда без ручного управления ваш бизнес сразу заваливается на борт и черпает воду?

Мы сделаем блиц-смотр тех методов классического бизнеса, что, похоже, навсегда ушли от нас. А заодно обсудим, какой опыт и знания сейчас стоит ожидать от сотрудников.

2. Стратегия больше не нужна?

Начало года разделило белорусский бизнес на «до и после». Стратегии многих компаний оказались в мусорном ведре, а новый бизнес перед сложным выбором: начинать и если начинать, то где?!

21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

Мы расскажем как изменился портрет бизнеса, который решился стартануть после прилета тех самых лебедей.

  • Делаем ставки: психотерапевты, «купи-продай» или все — таки еще осталось ИТ
  • Предпринимательство в стране: благодаря или вопреки?
  • Современный предприниматель: кто он?
  • По- прежнему мужчина 30+ или подтянулась молодежь, а быть может дамы рулят?
  • А что с действующим бизнесом?
  • Можно ли изменить стратегию быстро? Хочется сказать: «этому нас не учили» и «последний пусть выключит свет». Или нет?!
  • Осталось ли живым понятие «лояльность» компании или оно оказалось там же, где и стратегия?
  • «Кака-така любоff, когда всё против тебя?»
  • Стоит ли признать проблему перед клиентом или промолчать?
  • Порассуждаем на тему стоит ли сейчас играть в долгую или «ловить жар пока горячо».

Все это в истории одного банка и четверти рынка «бизнес-камикадзе» Беларуси.

3. «Лапа в бутылке».

Как менялась реакция людей на рекламу в 2022 году: анализ 10 млн звонков по рекламе.

  • Как покупатели реагировали на социальные потрясения: стали ли они меньше, или больше и покупать?
  • Как быстро люди возвращаются к обычной жизни или структура трат сильно поменялась?
  • Какие сферы бизнеса просели в продажах и есть ли сферы, где продажи пошли интенсивнее?
  • Какая реклама эффективна сейчас?
  • Как компании управляли маркетинговыми бюджетами в течение последних двух лет и как реклама и продвижение реагировали на мировые события.

4. Как изменилось покупательское поведение и реакции на e-mail рассылки

Проанализируем на больших данных, на что в последние 2 года беларусы стали (не)тратить деньги:

  • В каких отраслях покупки выросли, а в каких упали. Сохраняется ли общий тренд в покупке товаров и услуг
  • Как люди реагируют на e-mail рассылки с начала 21 года. Как поменялись реакции с весны 22 года
  • Какие ходы в рассылках работают эффективнее всего, какие письма открывают
  • Как изменилась покупка услуг, что компании стали делать иначе и где неожиданно проявилась эффективность

5. BHAG: что делать, если у сотрудников уже 2 года нету цели?

Пока все украдкой смотрят на публикуемые слухи о повальном отъезде айтишников, регулярный бизнес катастрофически много теряет в результативности и вовлеченности сотрудников. Вы остаётесь наедине с «вечно недовольными» и менеджерами с ЖПП, причём по вашей же вине.

Логичной кажется мысль «У нас и так не было стратегии и большой цели, а теперь о стратегии говорить вообще смешно», но это не так. Нужно двигаться короткими перебежками к большой волосатой цели, а вот как ее найти и вовлечь в это сотрудников, не потеряв их мотивацию прямо сейчас, об этом и поговорим.

Партнеры мероприятия — юридическая компания «Степановский, Папакуль и партнеры», компания «Караван Камберли»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Такого никогда не было» - спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На прочность будут испытывать всех»: Лукашенко указал на важность взаимной поддержки в СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2022
Mir24.TV Belarus
14.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика