«На прочность будут испытывать всех»: Лукашенко указал на важность взаимной поддержки в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О непростой экономической ситуации в мире говорил на заседании глав государств СНГ в Астане Александр Лукашенко. В этих условиях странам Содружества необходима большая взаимная поддержка, уверен белорусский лидер.

«Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире: расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. На прочность будут испытывать всех», – заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул: в таких условиях в Союзном государстве есть все, чтобы снизить зависимость от общемировых потрясений. По мнению президента, этим путем необходимо двигаться всем странам-участницам СНГ.