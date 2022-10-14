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«На прочность будут испытывать всех»: Лукашенко указал на важность взаимной поддержки в СНГ
14.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О непростой экономической ситуации в мире говорил на
«Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире: расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. На прочность будут испытывать всех», – заявил Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул: в таких условиях в Союзном государстве есть все, чтобы снизить зависимость от общемировых потрясений. По мнению президента, этим путем необходимо двигаться всем странам-участницам СНГ.
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О непростой экономической ситуации в мире говорил на заседании глав государств СНГ в Астане президент Беларуси.
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