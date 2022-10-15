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«Можно без согласования». Правительство определилось, как нужно устанавливать цены на новые товары с учетом моратория
15.10.2022 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 года не реализовывались, самостоятельно (без согласования):
Кроме того, предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров (услуг) в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания.
При этом не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 года.
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«Можно без согласования». Правительство определилось, как нужно устанавливать цены на новые товары с учетом моратория
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