«Можно без согласования». Правительство определилось, как нужно устанавливать цены на новые товары с учетом моратория

Источник материала: ProBusiness





Спустя 8 дней после введения моратория на повышение цен в Беларуси Совет Министров определил порядок установления цен на новые товары. В официальном телеграм-канале правительства сообщается , что принято «соответствующее постановление».

Субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 года не реализовывались, самостоятельно (без согласования):

с учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов);

с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30% к отпускной цене производителя (импортера) — при отсутствии ограничений, установленных государственными органами.

Кроме того, предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров (услуг) в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания.

При этом не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 года.

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