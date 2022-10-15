В Минске дети из неблагополучных семей побывали в цирке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воспитанники социально-педагогических центров Минска побывали сегодня в цирке. Такой подарок в День матери им сделал республиканский союз женщин вместе с руководством труппы, передает «МИР 24».

На представлении побывали почти 30 человек. Все они росли в неблагополучных семьях, сейчас временно находятся в специальных центрах. Маленькие гости прогулялись по музею цирка и побывали за кулисами.

«Нам очень захотелось, чтобы эти дети, которых взрослые уже немножко разочаровали, получили обратную порцию любви и поняли, что взрослые бывают разные и они способны делать чудеса. Просто хотелось подарить детям кусочек счастья любви и заботы. Думаю, у нас получилось. Они будут сегодня счастливы», – сообщил председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Программа у нас называется «Все будет хорошо». Это белорусско-российский проект. Мы взяли все лучшее в Цирке Никулина на Цветном и нашу дрессуру. Наши дрессировщики, не побоюсь этого слова, лучшие в Европе. Они у видят прекрасную работу медведей . Я очень рад, я счастлив. Я думаю, что мы делаем все, чтобы у людей состоялся праздник», – отметил директор Белгосцирка Владимир Шабан.

В среду цирковое представление посмотрит еще одна группа детей. А через несколько дней их ждет познавательная экскурсия на белорусские телеканалы.