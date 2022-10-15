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Сыр раклет начали производить в Беларуси
15.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали делать сыр раклет. В мире он больше известен как сыр с «мытой корочкой». Для этого на предприятии закупили специальное оборудование и научились выращивать бактерии, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
На столичных прилавках раклет – новинка. Его стали делать в Брестской области. И этот сорт уже нашел почитателей.
Раклет производит только одно предприятие в Брестской области. Делают сыр небольшими партиями. Закупили специальное оборудование и научились выращивать бактериальные культуры.
Этот солевой раствор Ирина Остапович каждый день наносит на головки сыра. Благодаря бактериям раклет становится оранжево-коричневым, вкус – сливочным.
В специальной камере как весной: высокая влажность, а температура доходит до 14 градусов. Созревает раклет три месяца.
Белорусские сыродельные заводы выпускают широкую линейку импортозамещающей продукции: маасдам, сыры с голубой и белой плесенью.
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В мире он больше известен как сыр с «мытой корочкой».
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