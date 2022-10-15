Сыр раклет начали производить в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали делать сыр раклет. В мире он больше известен как сыр с «мытой корочкой». Для этого на предприятии закупили специальное оборудование и научились выращивать бактерии, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

На столичных прилавках раклет – новинка. Его стали делать в Брестской области. И этот сорт уже нашел почитателей.



«Пользуется популярностью как у нашего белорусского потребителя, так и у гостей нашей столицы. На самом деле, из этого сыра много блюд можно приготовить. Поэтому потребитель есть», – сказала заведующая магазином Юлия Радиончик.

Раклет производит только одно предприятие в Брестской области. Делают сыр небольшими партиями. Закупили специальное оборудование и научились выращивать бактериальные культуры.



«При 90-95 градусах продукт стерилизуется. Потом вносятся культуры. В течение суток они там заквашиваются. Затем раствор готов к приготовлению», – рассказала сыродел Ирина Остапович.

Этот солевой раствор Ирина Остапович каждый день наносит на головки сыра. Благодаря бактериям раклет становится оранжево-коричневым, вкус – сливочным.



«Сыр раклет является сыром для плавления. То есть при его нагревании мы получаем отличительный, ни с чем не сравнимый, сливочный грибной аромат. На данный момент мы начинаем выходить на экспорт с этим сыром. Естественно, начинаем с рынка России. В частности Москвы», – заявила специалист по маркетингу Наталья Козинская.

В специальной камере как весной: высокая влажность, а температура доходит до 14 градусов. Созревает раклет три месяца.

Белорусские сыродельные заводы выпускают широкую линейку импортозамещающей продукции: маасдам, сыры с голубой и белой плесенью.