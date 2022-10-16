Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 10 по 16 октября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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Воля в чистом виде, которая способна создавать успешный бизнес, секреты эффективного менеджмента и правила финансовой стабильности в кризис. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

МАРТ разъяснил мораторий на повышение цен, но понятнее не стало. Потом появились комментарии юриста и еще одно постановление правительства о формировании цен на новые товары.

«Рынок современных складов в 2022 году был самым стабильным сегментом среди всех секторов коммерческой недвижимости и в плане ставок аренды, спроса, вакантности, и в плане развития и реализации новых проектов. Прошедший III квартал только подтвердил устойчивость сегмента», — утверждает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт рассказал «Про бизнес», что происходило на рынке складской недвижимости и логистики в последние месяцы .

Полезное для бизнеса

Бизнес сегодня оказался в состоянии неопределенности. И это лучшее время, чтобы заняться самоанализом, найти слабые места в процессах и позиционировании. Неправильно выстроенный бренд может сильно усложнить работу в кризис. Соучредитель AIDA Pioneer Branding & Creative Дмитрий Аполенис рассказал, как даже небольшим компаниям повысить сейчас выручку и «выстрелить» только за счет бренда.

Вы знали, что, работая на маркетплейсе, вам не обязательно самим доставлять товары покупателям? Есть фулфилмент-услуги, которые позволяют отдать на аутсорс всю логистику и заниматься только развитием своего бизнеса. Как это работает, рассказал «Пробизнес» соучредитель фулфилмент-компании eNemer Дмитрий Дергач.

Топ-менеджеры и рядовые сотрудники по-разному видят цели компании и пути их достижения. Поэтому в коллективах могут возникать конфликты и недопонимания. «В таких случаях собраться за одним столом и найти решение, которое устроит всех, поможет фасилитация», — делится мнением профессиональный фасилитатор международного уровня Юлия Сапожникова. Но фасилитация — это не единственная компетенция, которая важна для руководителя. Тут можно узнать 10 правил эффективного руководителя, а здесь — советы по менеджменту от Александра Фридмана.

Сотрудничество с подрядчиками по интернет-рекламе часто вызывает множество вопросов. Маркетологу не всегда понятно, как определить эффективность медиаплана, составленного подрядчиком, на какие показатели обращать внимание при анализе статистики рекламной кампании и в каком формате удобнее всего работать с рекламным агентством. Руководитель отдела медийной и контекстной рекламы digital-агентства AMDG Ирина Буко проанализировала проблемы, которые возникают в процессе работы с подрядчиком.

Финансовый директор ОАО «Лидское пиво» Татьяна Островская говорит, что для успешного бизнеса нужны две вещи — люди и деньги. Правда, с деньгами сейчас у предпринимателей туго. Продажи падают, средний чек падает… Но паниковать в этой ситуации нельзя. Татьяна рассказала о том, как управлять денежными потоками, чтобы сохранить сегодня устойчивость бизнеса. Приводим основные тезисы выступления опытного финансиста.

Истории бизнеса

В 2010 году в Дзержинском районе открыли теплицу, где выращивают розы по новейшим голландским технологиям. По качеству цветы не уступают знаменитым и более дорогим сортам, завозимым из-за границы. Но высоких доходов, на которые рассчитывали учредители, бизнес пока не приносит. За 12 лет на цветочном рынке изменилось практически все — от уровня конкуренции до структуры себестоимости цветка. О том, что помогает небольшому тепличному хозяйству ЗАО «Андрусерра Агро» (торговая марка Donna Rosa) держаться на плаву, — читайте в нашей статье .

Решиться начать совершенно новое для себя дело и за год увеличить объем продаж в несколько раз — все это про производительницу твердых шампуней и других средств по уходу за волосами и кожей из Кобрина Алену Березину. В статье мы рассказали о том, как бизнес может сделать качественный скачок на самом начальном этапе, а также когда он перестает быть хобби и готов стать маленьким предприятием.

Посмотрите , как работает СТО, где всем руководит женщина.

Необычное для бизнеса

Мы уже рассказывали нашим читателям непростую историю Романа Аранина. И вот российский изобретатель, CEO компании Observer выступил на конференции «Бери и Делай» в Минске. Роман рассказал, как искать возможности для бизнеса в любой проблеме и поделился секретами собственных предпринимательских успехов.

Системность в бизнесе — основа успешной работы компании. Хорошо выстроенные процессы позволяют не думать каждую секунду про «операционку». Но для развития этого недостаточно. Особенно во времена экономических потрясений. Понадобится нестандартный подход к ведению бизнеса, который никому из ваших конкурентов в голову бы не пришел. Нужно быть новатором, творцом, визионером, который сможет добиться того, о чем многие и мечтать не смеют. Предлагаем подборку книг , которые помогут бизнесу найти новые возможности для роста.

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