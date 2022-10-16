Пропавшего в белорусском лесу грибника нашли мертвым после 11 суток поисков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области спустя 11 суток поисков нашли пропавшего грибника Алексея Барановского, который ушел в лес и не вернулся. Он, к сожалению, погиб. Предварительная версия – мужчина умер от сердечного приступа. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова о спасательной операции.

В четвертой по счету поисковой операции были задействованы более ста человек – волонтеры и военнослужащие одной из воинских частей Молодечно. Пропавший – 72-летний учитель физкультуры молодечненской гимназии Алексей Барановский. Мужчина несколько раз выходил на связь с близкими и спасателями, после чего телефон, видимо, разрядился.

«Во вторник он ушел, а через какое-то время перезвонил, что ему плохо, и попросил через маму помощи МЧС. МЧС приехало где-то около двух часов. С тех пор шли поиски», – рассказал сын потерявшегося Виктор Барановский.

Поисковики говорят: местность здесь сложная – болотистая, с оврагами и буреломом. Осложнял поиски и тот факт, что пропавший был одет в темную одежду.

«В поисках принимали участие город Минск, Молодечненский район, Вилейский район. Задействовано наше подразделение «Северо-Запад», – сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Богуш.

На поиски учителя прибыли и его бывшие ученики, узнали о беде из соцсетей. Поисковые группы собирались прочесывать лес до окончания светового дня. Спасатели и близкие пропавшего не теряли надежды. А вот другого грибника-пенсионерку уже благополучно нашли.

Утром 85-летняя Мария Федоровна отправилась по грибы. Родных не предупредила. То, что заблудится в хорошо знакомой местности, даже представить не могла. Говорит, опят было много. Увлеклась. Но уже к обеду обнаружила: сама из леса не выберется.

«Я сколько ни шла по лесу, не могла выйти, не могла найти дорожки никакой. Мне казалось, что я никогда уже оттуда не выберусь. Выглядела эту сосну. Думаю, доползу до этой сосны и все, и буду тут сидеть. Может, каких палок постелю под низ», – рассказала Мария Агейчик.

С собой у Марии Федоровны был полностью заряженный мобильный. Это спасло. Женщина позвонила подруге. Та своей дочери. Далее действовали по плану: сначала звонок в МЧС, затем в милицию. Спасатели отыскали уставшую и замерзшую Марию Федоровну ближе к ночи.

«Я встала и кричу: «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Болото. Я не знала, куда мне идти дальше. Они меня по этому болоту вытащили один за одну руку, другой за другую. Я только ноги переставляла», – вспоминает Мария Агейчик.

В одной только Минской области с начала года зафиксировано более 60 обращений в МЧС с просьбами вывести из чащи. Большинство потерпевших дети и пожилые люди. Некоторые из них блуждали по лесу в течение нескольких суток.