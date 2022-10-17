Белорусские студенты помогают аграриям собирать урожай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небывалый урожай в Беларуси требует дополнительных рук. В этом году сельхозпродукции вдвое больше по сравнению с прошлым. В помощь аграриям прибыл 12-тысячный студенческий десант , передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В его корзину не попадут перезревшие и поврежденные яблоки. Второкурсник Дмитрий Янушкевич – опытный сборщик: не раз помогал аграриям. Как только узнал об очередной акции, сразу записался в студотряд.



«Это уникальная возможность для того, чтобы попробовать себя и в дальнейшем, возможно, работать. Потому что в принципе наши студенты сейчас ищут, где можно заработать. Ну вот, самый простой способ», – рассказал студент Дмитрий Янушкевич.

В яблоневом саду урожай большой, а рук не хватает. Помощь студентов как раз кстати. Собрать фрукты нужно до наступления холодов. Но спешка пока ни к чему. Главное – плоды не повредить.



«Яблоко надо собрать на хранение, поэтому его аккуратно нужно собирать. Ну, смотрю, они справляются. С таким количеством студентов, я бы за три-четыре дня справился бы», – рассказал глава хозяйства Борис Хрипач.

Рядом со студентами на уборке и преподаватели, и ректор Белгосуниверститета. Школьником он тоже ездил на уборку свеклы. А теперь помогает и сам отдыхает от трудовых будней.



«Это элементарно разгружает на определенное время студента, который занимается на свежем воздухе. Я убежден, что после таких природных пауз у студента совершенно другое будет не только настроение, но и отчасти взгляд на вещи», – отметил ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

О такой помощи в стране просят немало хозяйств. Предлагают убирать картофель, морковь, свеклу. При желании студенты могут и домой привезти пару килограммов. Но больше всего их привлекает возможность помочь другим.



«Ребята с удовольствием откликаются на все такие акции, тем более, когда слышат, что часть из них – это благотворительность, то есть часть сбора урожая пойдет в детские дома, в больницы, в хосписы», – рассказала начальник отдела молодежной политики управления по воспитательной работе Белгосуниверститета Виктория Дворецкая.

В этом году на поля выехали больше 12 тысяч студентов по всей стране. Акция безвозмездна и продлится до конца месяца. В сельхозработах принимают участие все ведущие вузы Беларуси.