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Белорусские студенты помогают аграриям собирать урожай
17.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небывалый урожай в Беларуси требует дополнительных рук. В этом году сельхозпродукции вдвое больше по сравнению с прошлым. В помощь аграриям прибыл 12-тысячный
В его корзину не попадут перезревшие и поврежденные яблоки. Второкурсник Дмитрий Янушкевич – опытный сборщик: не раз помогал аграриям. Как только узнал об очередной акции, сразу записался в студотряд.
В яблоневом саду урожай большой, а рук не хватает. Помощь студентов как раз кстати. Собрать фрукты нужно до наступления холодов. Но спешка пока ни к чему. Главное – плоды не повредить.
Рядом со студентами на уборке и преподаватели, и ректор Белгосуниверститета. Школьником он тоже ездил на уборку свеклы. А теперь помогает и сам отдыхает от трудовых будней.
О такой помощи в стране просят немало хозяйств. Предлагают убирать картофель, морковь, свеклу. При желании студенты могут и домой привезти пару килограммов. Но больше всего их привлекает возможность помочь другим.
В этом году на поля выехали больше 12 тысяч студентов по всей стране. Акция безвозмездна и продлится до конца месяца. В сельхозработах принимают участие все ведущие вузы Беларуси.
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При желании студенты могут и домой привезти пару килограммов. Но больше всего их привлекает возможность помочь другим.
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