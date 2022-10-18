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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и дожди в Армении
18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тепло окончательно покидает Москву. Сегодня в столице России
Казахстан
Кыргызстан
В Бишкеке сегодня пасмурно, но пока тепло. Воздух прогреется до плюс 22-х. Осадки ожидаются в нескольких регионах страны. А в северной части республики лесники высадили пять тысяч саженцев ели. Эксперты говорят: в климатических условиях Иссык-Кульской области хвойные деревья отлично приживутся.
Армения
В Армению пришла осень. Днем синоптики обещают солнечную погоду и плюс 20, а уже к вечеру пройдут дожди и грозы, температура воздуха понизится до 10. Садоводы в октябре заканчивают работы по поливу и рыхлению почвы. Газоны теперь тоже стригут реже, чем летом.
Беларусь
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На юго-востоке, западе и севере Казахстана синоптики прогнозируют туман и ветер порывами до 20 метров в секунду.
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