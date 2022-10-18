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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и дожди в Армении

18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тепло окончательно покидает Москву. Сегодня в столице России ожидается сильный дождь и температура воздуха не выше плюс 10. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На юго-востоке, западе и севере республики синоптики прогнозируют туман и ветер порывами до 20 метров в секунду. В Туркестанской области сегодня ожидаются дожди, а в Алматы – переменная облачность и плюс 17.

В Костанайской области начали высаживать сосны и березы. В сентябре природный пожар уничтожил там десятки гектаров леса, в том числе самый южный сосновый бор Центральной Азии. На восстановление экосистемы уйдет от 70 до 150 лет, говорят эксперты.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня пасмурно, но пока тепло. Воздух прогреется до плюс 22-х. Осадки ожидаются в нескольких регионах страны. А в северной части республики лесники высадили пять тысяч саженцев ели. Эксперты говорят: в климатических условиях Иссык-Кульской области хвойные деревья отлично приживутся.

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Армения

В Армению пришла осень. Днем синоптики обещают солнечную погоду и плюс 20, а уже к вечеру пройдут дожди и грозы, температура воздуха понизится до 10. Садоводы в октябре заканчивают работы по поливу и рыхлению почвы. Газоны теперь тоже стригут реже, чем летом.

Беларусь

В Минске ветрено, но во второй половине дня воздух прогреется до плюс 15. На юго-западе чуть теплее. Кратковременные дожди пройдут лишь в восточных областях. Обитатели Минского зоопарка уже готовятся к холодам. Приматы и розовые фламинго переехали в теплые вольеры. Косолапые готовятся к спячке. В их рацион добавили сезонные овощи и фрукты. У копытных шерсть становится гуще и теплее.



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Теги: Минск
 
 
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На юго-востоке, западе и севере Казахстана синоптики прогнозируют туман и ветер порывами до 20 метров в секунду.
 
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