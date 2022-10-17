Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый штатный блогер появился на Минском заводе по производству холодильников. Раньше – во время летних каникул – девушка работала сборщицей и выкладывала видео в соцсети. Зарисовки из цеха собрали миллионы просмотров, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Всегда с макияжем и даже с брендированным маникюром. Алеся Белозорова готова стримить в любую минуту. Все ради лайков и просмотров.

Девушка – из Могилевской области. Учится на третьем курсе технологического университета. На предприятии работала во время летних каникул, собирала холодильники.



«Первый раз меня провели на мойку холодильников, я мыла холодильники, потом мы с девочкой поменялись. Мне нужно было открыть крышку, вставить проводок, залепить пастой. Положить крышку и шуруповертом два шурупчика закрутить. Это моя операция», – рассказала блогер Алеся Белозорова.



В перерывах между работой Алеся записывала видео – про сборку холодильников, про жизнь заводчан. Ролик про поломанные ногти Алеси потряс аудиторию. Его рекорд побило обеденное меню в заводской столовой – более пяти миллионов просмотров.



Раньше у Алеси было полмиллиона подписчиков. Заводские видео-будни принесли ей еще 130 тысяч реальных поклонников. Необычную сотрудницу на предприятии заметили. Сначала – начальник цеха, позже – руководство. Теперь она первый штатный блогер на госпредприятии.

«Сегодня это популярное направление, интересуются не только молодежь. Алеся сегодня объединила между собой свою аудиторию. Привязывает к нашей продукции, к нашей работе, к нашему технологическому процессу, к нашим коммуникациям», – рассказал заместитель генерального директора предприятия Александр Мошко.



Теперь в отделе внутренних коммуникаций, где работает Алеся, утро начинается с нового ролика и контент-плана. Главное – попасть в аудиторию. У Алеси это хорошо получается.



Оценить продвижение холодильников через соцсети сложно, говорит руководство. Но то, что эффект будет, здесь не сомневаются. Вскоре даже планируют сделать Алесю Белозорову лицом бренда.

Минское предприятия по производству холодильников и стиральных машин – одно из крупнейших в ЕАЭС. 80% продукции экспортирует в Россию.