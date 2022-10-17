|
Первый штатный блогер появился на минском заводе
17.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый штатный блогер появился на Минском заводе по производству холодильников. Раньше – во время летних каникул – девушка работала сборщицей и выкладывала видео в соцсети. Зарисовки из цеха собрали миллионы просмотров, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Всегда с макияжем и даже с брендированным маникюром. Алеся Белозорова готова стримить в любую минуту. Все ради лайков и просмотров.
Девушка – из Могилевской области. Учится на третьем курсе технологического университета. На предприятии работала во время летних каникул, собирала холодильники.
«Сегодня это популярное направление, интересуются не только молодежь. Алеся сегодня объединила между собой свою аудиторию. Привязывает к нашей продукции, к нашей работе, к нашему технологическому процессу, к нашим коммуникациям», – рассказал заместитель генерального директора предприятия Александр Мошко.
Минское предприятия по производству холодильников и стиральных машин – одно из крупнейших в ЕАЭС. 80% продукции экспортирует в Россию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время летних каникул Алеся Белозорова работала сборщицей и выкладывала видео в социальные сети.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)