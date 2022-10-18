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Беларусь экспортировала продовольствие на $5 млрд с начала года

18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С начала 2022 года Беларусь экспортировала продовольствие на 5 млрд долларов, передает «Интерфакс».

«Одного только продовольствия мы экспортировали на 5 млрд долларов», – сообщил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

По словам замминистра, растет экспорт белорусских товаров в целом.

«Только за август мы экспортировали различных видов товаров на 3,4 млрд долларов – это больше, чем в августе прошлого года», – отметил Ярошевич.

Ранее сообщалось, что Беларусь увеличила производство сахара, в том числе на экспорт.



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За август экспортировано различных видов товаров на 3,4 млрд долларов.
 
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