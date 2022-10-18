Беларусь экспортировала продовольствие на $5 млрд с начала года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С начала 2022 года Беларусь экспортировала продовольствие на 5 млрд долларов, передает «Интерфакс» .

«Одного только продовольствия мы экспортировали на 5 млрд долларов», – сообщил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

По словам замминистра, растет экспорт белорусских товаров в целом.

«Только за август мы экспортировали различных видов товаров на 3,4 млрд долларов – это больше, чем в августе прошлого года», – отметил Ярошевич.