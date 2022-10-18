|
Как сделать бизнес из блога: основные ошибки новичков и советы по продвижению
18.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что такое современный блог
— Сегодня блог представляет из себя намного большее, чем просто способ делиться тем, что ты делаешь и о чем думаешь. Хотя, безусловно, эти аспекты для многих остаются в фокусе. Люди всегда приходили в сеть, чтобы посмотреть, как живут другие и что они думают. До сих пор определенной части аудитории интересно следить за блогами, в которых авторы делятся рецептами воспитания детей или способами, как весело провести лето.
Современный блог — это способ доносить личную ценность миру: свой опыт, экспертизу, творчество.
На мой взгляд, в нынешнюю эпоху метавселенной, блог — это еще и аватар человека. Личность существует сегодня в двух мирах. Одни из них — мир физический, где человек живет обычной жизнью: приходит в офис, на переговоры, а после работы отдыхает с семьей. А есть мир виртуальный, в котором человек делает все то же самое, только нон-стоп в онлайн.
Блог должен быть упакован таким образом, чтобы накопленная в офлайне экспертиза, знания, опыт, харизма, были адаптированы и под онлайн. Тогда нет ограничений в финансовом плане, геолокальном — человек работает из любой точки мира и сам регулирует свой заработок.
Скажем, если человек полжизни проработал учителем и в какой-то момент школа закрылась, то это не значит, что нужно забывать о своем опыте, экспертизе, ставить крест на прошлом. Человек может перенести свой опыт преподавания в онлайн и делиться им с другими.
Так что сегодня блог — это и средство дать себе новую профессиональную реализацию, масштабировать экспертизу и опыт. А при желании — еще и зарабатывать.
Как отличаться от других
Для меня есть только один способ отличаться от других при ведении блога — быть настоящим, естественным. Люди уникальны и, соответственно, блоги тоже. Когда многие смотрят на конкурентов-блогеров, то неосознанно, а иногда и сознательно, начинают подражать и копировать их. Это не уникальность,
А еще частое подглядывание за конкурентами формирует негативную установку — «Все уже и так сделано и придумано». С таким убеждением у человека вряд ли что-то получится.
Через блог легче презентовать то, что мы умеем делать хорошо и чем готовы делиться. Так завязываются отношения с подписчиками: мы привлекаем их внимание, ведем с ними диалог. Очень важно с самых первых дней сформировать у аудитории доверие. Там где доверие — там и продажи.
Блог — это платформа, чтобы проявить свою уникальность и индивидуальность, а не интегрировать в нее подсмотренное у конкурентов. Я могу посмотреть на контент конкурента и оценить его качество с точки зрения своей экспертизы. Но тут я буду выступать как оппонент, а не как конкурент.
В блоге важно делиться не только «экспертной экспертностью», но и показывать свою человечность, личность. Тогда аудитория видит, что блогер такой же человек: со своими радостями, проблемами, мечтами, неудачами.
Как доносить ценность, чтобы люди покупали
Когда нет цели, понимания, зачем вести блог или продавать продукт/услугу, нет представления, кто ваша целевая аудитория, чувства уверенности в том, что вы делаете, то какой бы контент или продукт вы не выпустили, донести ценность не получится.
Когда я только входила в онлайн, у меня не было понимания, как доносить в сети свою ценность. За плечами был только опыт в офлайн.
Чтобы донести ценность своего контента, продукта или услуги, нужно:
С чего начать монетизацию блога
Прежде всего нужно определить цель и стратегию блога. Ответьте на вопросы:
Далее необходимо продумать бизнес-модель. Для этого надо ответить на такие вопросы:
Как только вы разобрались со своими смыслами и получили представление о том, что можете продать — идите в рекламу. К блогерам, на таргет, взаимные эфиры — рассказывайте миру о себе.
Не забудьте про то, что после привлечения новой аудитории, ее нужно вовлечь, поделиться с ней пользой и жизнью, познакомить с собой и с тем, что вы делаете — все, как в жизни.
И главное — вы всегда должны знать, что продаете. Чтобы каждое ваше действие в блоге было целевым. Чтобы каждый ваш вклад в рекламу в итоге окупался.
Какую платформу выбрать для продвижения
При выборе платформы для продвижения блога, я рекомендую опираться не на общепринятые стандарты и тренды, а на свои внутренние потребности: отталкиваться от того, какая форма подачи контента для вас комфортнее.
Ищите тот канал продвижения, где вы чувствуете, что формат контента вам ближе всего и эмоционально откликается.
Как использовать личный бренд
Личный бренд помогает не столько привлекать, сколько создавать свою аудиторию, сообщество. Так формируется больше доверия к блогеру.
Личный бренд — это не способ продвижения, а дополнительная стоимость.
Можно купить конфеты массового производства в магазине. А можно пойти к шоколатье, которая делает конфеты ручной работы и за которой я давно слежу в Instagram. Я вижу, с каким трепетом она относится к своему делу, с какой энергией подходит, с какой любовью рассказывает о своем продукте. И все это прозрачно, открыто и с эмоцией шоколатье показывает в блоге. В такой момент мне хочется прикоснуться к чему-то уникальному. Пусть даже за большие деньги.И тогда я предпочту конфеты ручной работы, а не сладости массового производства. И если мне понравится продукт, то я буду его покупать и рекомендовать знакомым. Когда встанет вопрос о покупке сладостей, то я вспомню о кондитере из Instagram.
Нужно ли учиться ведению и развитию блога
Мотивация и упорный труд — то, что вам нужно, чтобы начать развивать свой блог. Но если бы я, запуская свой блог, прошла сразу дополнительные курсы, то намного раньше стала бы зарабатывать. Несмотря большой опыт, я постоянно покупаю обучение, беру наставничество, что помогает мне двигаться быстрее.
Однако если вы ждете, что результат появится просто от факта обучения, без ваших усилий, тогда не стоит учиться.
Покупка знаний не гарантирует, что ваш блог выстрелит и пойдут миллионы подписчиков. Знания — хороший инструмент, которым нужно уметь пользоваться и адаптировать к своему делу на практике. Если же у человека есть любопытство к обучению, нацеленность на результат и ответственность за него, тогда будет и рост — блога, числа подписчиков. Я за то, чтобы покупать знания и опыт других людей, потому что это ускоряет достижение результата.
Итог: ошибки при запуске и развитии блога
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марина Бардадынова помогает другим экспертам переводить свой опыт из офлайна в онлайн, а также через правильно выстроенную систему коммуникаций в блоге получать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)