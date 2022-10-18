Как сделать бизнес из блога: основные ошибки новичков и советы по продвижению

Источник материала: ProBusiness



Марина Бардадынова. Фото из личного архива героини.

Марина Бардадынова помогает другим экспертам переводить свой опыт из офлайна в онлайн, а также через правильно выстроенную систему коммуникаций в блоге получать больше клиентов. У Марины более 60 запущенных инфопродуктов. Эксперт рассказала «Про бизнес», как развивать свой блог не только, чтобы самореализовываться, но и зарабатывать деньги.

Что такое современный блог

— Сегодня блог представляет из себя намного большее, чем просто способ делиться тем, что ты делаешь и о чем думаешь. Хотя, безусловно, эти аспекты для многих остаются в фокусе. Люди всегда приходили в сеть, чтобы посмотреть, как живут другие и что они думают. До сих пор определенной части аудитории интересно следить за блогами, в которых авторы делятся рецептами воспитания детей или способами, как весело провести лето.

Современный блог — это способ доносить личную ценность миру: свой опыт, экспертизу, творчество.

На мой взгляд, в нынешнюю эпоху метавселенной, блог — это еще и аватар человека. Личность существует сегодня в двух мирах. Одни из них — мир физический, где человек живет обычной жизнью: приходит в офис, на переговоры, а после работы отдыхает с семьей. А есть мир виртуальный, в котором человек делает все то же самое, только нон-стоп в онлайн.

Блог должен быть упакован таким образом, чтобы накопленная в офлайне экспертиза, знания, опыт, харизма, были адаптированы и под онлайн. Тогда нет ограничений в финансовом плане, геолокальном — человек работает из любой точки мира и сам регулирует свой заработок.

Скажем, если человек полжизни проработал учителем и в какой-то момент школа закрылась, то это не значит, что нужно забывать о своем опыте, экспертизе, ставить крест на прошлом. Человек может перенести свой опыт преподавания в онлайн и делиться им с другими.

Пример из практики. Недавно я работала с клиенткой, которая до декрета была учителем биологии. Она родила двоих детей и не хотела выходить снова на работу после декрета. Ее интересовала занятость в онлайн, но она не понимала, как ей встроиться в сеть с ее опытом преподавания биологии. Когда я общалась с ней, то четко увидела навыки методолога. Девушка подходит осознанно и структурно к работе, умеет формировать уроки, логично упаковывать информацию. Это очень важные навыки для рынка инфобизнеса. Одно дело — знать, как выполнить задачу. Другое — передать свой опыт так, чтобы аудитория могла применять его в работе, встроить в свою картину мира и производить новый результат. Сейчас девушка ведет свой небольшой блог в Instagram. Благодаря хорошим методологическим навыкам, клиентка нашла свою сферу — она помогает людям с распаковкой своей экспертности: выстроить позиционирование в блоге, отыскать свою уникальность, тем самым отстраиваясь от конкурентов. Как понимаете, в офлайн она так и не вышла работать. Пока дети в детском саду, девушка занимается консультированием клиентов, зарабатывая на этом. Продажа своих услуг через блог стала для нее основным источником доходов. Кроме того, девушка почувствовала себя более свободной: она сама управляет своим временем и доходом (не привязана к офису и к фиксированному окладу), определяет, сколько консультаций и клиентов она готова взять в день. А еще она больше времени проводит со своими детьми, что несомненно является плюсом для молодой мамы.

Так что сегодня блог — это и средство дать себе новую профессиональную реализацию, масштабировать экспертизу и опыт. А при желании — еще и зарабатывать.



Марина Бардадынова. Фото из личного архива героини.

Как отличаться от других

Для меня есть только один способ отличаться от других при ведении блога — быть настоящим, естественным. Люди уникальны и, соответственно, блоги тоже. Когда многие смотрят на конкурентов-блогеров, то неосознанно, а иногда и сознательно, начинают подражать и копировать их. Это не уникальность,

А еще частое подглядывание за конкурентами формирует негативную установку — «Все уже и так сделано и придумано». С таким убеждением у человека вряд ли что-то получится.

Через блог легче презентовать то, что мы умеем делать хорошо и чем готовы делиться. Так завязываются отношения с подписчиками: мы привлекаем их внимание, ведем с ними диалог. Очень важно с самых первых дней сформировать у аудитории доверие. Там где доверие — там и продажи.

Блог — это платформа, чтобы проявить свою уникальность и индивидуальность, а не интегрировать в нее подсмотренное у конкурентов. Я могу посмотреть на контент конкурента и оценить его качество с точки зрения своей экспертизы. Но тут я буду выступать как оппонент, а не как конкурент.

В блоге важно делиться не только «экспертной экспертностью», но и показывать свою человечность, личность. Тогда аудитория видит, что блогер такой же человек: со своими радостями, проблемами, мечтами, неудачами.

Как доносить ценность, чтобы люди покупали

Когда нет цели, понимания, зачем вести блог или продавать продукт/услугу, нет представления, кто ваша целевая аудитория, чувства уверенности в том, что вы делаете, то какой бы контент или продукт вы не выпустили, донести ценность не получится.

Когда я только входила в онлайн, у меня не было понимания, как доносить в сети свою ценность. За плечами был только опыт в офлайн.

Чтобы донести ценность своего контента, продукта или услуги, нужно:

Транслировать любовь к своему продукту или делу. Открытые и искренние эмоции заражают и заряжают аудиторию.

Рассказывать, какую внутреннюю работу вы проделываете над собой, т.е. как меняете себя личностно, вкладываясь в свой блог.

Рассказывать, как устроен ваш блог, сделать его прозрачным и безопасным. Например, в своей группе наставничества «ПриРост», я рассказываю ученикам, сколько у нас будет zoom-встреч, как я буду работать с каждым лично, какие разборы и контентные части у нас будут и прочее. Т.е. у людей сразу появляется представление, как все устроено и появляется ощущение безопасности и любопытства.

Быть в диалоге со своей аудиторией. Т.е. непрерывно разговаривать с подписчиками, проявлять внимание, слушать потребности, реагировать на критику.

Вовлекать аудиторию в процесс создания своего контента, продукта. Т.е. дать возможность аудитории стать частичкой или соавтором в создании вашего блога.



Скриншот страницы героини в Instagram.

С чего начать монетизацию блога

Прежде всего нужно определить цель и стратегию блога. Ответьте на вопросы:

Зачем я развиваю блог? Что я получу в итоге? Как выполненная работа вернет мои вложенные ресурсы?

Далее необходимо продумать бизнес-модель. Для этого надо ответить на такие вопросы:

Кто я? Для кого могу быть полезен? Какую ценность могу дать людям? Какой результат люди получат на выходе? Сколько они готовы платить за это?

Как только вы разобрались со своими смыслами и получили представление о том, что можете продать — идите в рекламу. К блогерам, на таргет, взаимные эфиры — рассказывайте миру о себе.

Не забудьте про то, что после привлечения новой аудитории, ее нужно вовлечь, поделиться с ней пользой и жизнью, познакомить с собой и с тем, что вы делаете — все, как в жизни.

И главное — вы всегда должны знать, что продаете. Чтобы каждое ваше действие в блоге было целевым. Чтобы каждый ваш вклад в рекламу в итоге окупался.

Какую платформу выбрать для продвижения

При выборе платформы для продвижения блога, я рекомендую опираться не на общепринятые стандарты и тренды, а на свои внутренние потребности: отталкиваться от того, какая форма подачи контента для вас комфортнее.

Пример из практики. Я давно веду свой Instagram: люблю фотографии, тексты, т. к. вышла из сферы журналистики. В какой-то момент я осознала, что не могу больше молчать, сидеть на одном месте и транслировать через тексты всю пользу своего блога. У меня столько энергии, драйва, эмоций, которыми хочется делиться с аудиторий так, чтобы это выглядело более живо. Я пришла к такому состоянию, когда просто хочется включить камеру и начать говорить. Тогда и возникла идея создать свой экспертный YouTube-канал — «БЛОГ как БИЗНЕС с Мариной Бардадыновой». Я позвала оператора и мы записали сходу около 13 видеороликов. Выбрав для себя новую платформу и форму проявления в виде видеоконтента, я заговорила так громко, что меня стали больше слышать, приглашать спикером на мероприятия. А известный блогер и предпринимательница Марина Могилко, которая развивает бизнес и живет в США, пригласила меня выступить спикером на своем курсе. И все это благодаря тому, что я нашла свою платформу для проявления, именно YouTube раскрыл меня лучше всего.

Ищите тот канал продвижения, где вы чувствуете, что формат контента вам ближе всего и эмоционально откликается.

Как использовать личный бренд

Личный бренд помогает не столько привлекать, сколько создавать свою аудиторию, сообщество. Так формируется больше доверия к блогеру.

Личный бренд — это не способ продвижения, а дополнительная стоимость.

Можно купить конфеты массового производства в магазине. А можно пойти к шоколатье, которая делает конфеты ручной работы и за которой я давно слежу в Instagram. Я вижу, с каким трепетом она относится к своему делу, с какой энергией подходит, с какой любовью рассказывает о своем продукте. И все это прозрачно, открыто и с эмоцией шоколатье показывает в блоге. В такой момент мне хочется прикоснуться к чему-то уникальному. Пусть даже за большие деньги. И тогда я предпочту конфеты ручной работы, а не сладости массового производства. И если мне понравится продукт, то я буду его покупать и рекомендовать знакомым. Когда встанет вопрос о покупке сладостей, то я вспомню о кондитере из Instagram.



Марина Бардадынова. Фото из личного архива героини.

Нужно ли учиться ведению и развитию блога

Мотивация и упорный труд — то, что вам нужно, чтобы начать развивать свой блог. Но если бы я, запуская свой блог, прошла сразу дополнительные курсы, то намного раньше стала бы зарабатывать. Несмотря большой опыт, я постоянно покупаю обучение, беру наставничество, что помогает мне двигаться быстрее.

Однако если вы ждете, что результат появится просто от факта обучения, без ваших усилий, тогда не стоит учиться.

Покупка знаний не гарантирует, что ваш блог выстрелит и пойдут миллионы подписчиков. Знания — хороший инструмент, которым нужно уметь пользоваться и адаптировать к своему делу на практике. Если же у человека есть любопытство к обучению, нацеленность на результат и ответственность за него, тогда будет и рост — блога, числа подписчиков. Я за то, чтобы покупать знания и опыт других людей, потому что это ускоряет достижение результата.

Итог: ошибки при запуске и развитии блога

Если человек в чем-то эксперт, может поделиться своим профессионализмом или опытом, продуктом или услугой, но не делится, не развивает почему-то свой блог. По-моему, это уже ошибка, самая масштабная и главная. Если человек показывает в своем блоге только пользу. Помните, что за каждым блогом стоит живая личность со своим характером и эмоциями. Людям хочется читать не только про высокие достижения и результаты, но и читать про живого человека. Установка — «Все и так уже рассказано, написано и придумано». Опираться только на конкурентов. Страх быть собой. То есть строить для подписчиков иллюзорный личный бренд, не показывать свою индивидуальность. Отсутствие контакта с подписчиками. Неготовность вступать с аудиторией в диалог, не давать и не запрашивать обратную связь, всячески уклоняться от коммуникации. Не просить отзывы, если вы оказываете услуги или создаете продукты. Отзывы — это точки улучшений для вашего дела, не нужно ими пренебрегать. Страх нового. Если вам сложно пробовать новое, не получится вывести блог на новый уровень. Покупать курсы и не действовать. То есть «учиться в стол», заниматься накопительством знаний — без их последующего применения.

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