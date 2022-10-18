Почти 130% за год. Беларусь из-за санкций нарастила экспорт в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли

Источник материала: ProBusiness





Беларусь вынуждена была переориентировать экспорт из Европы на Россию и азиатские станы. В Китай, например, теперь поставляется в 2,5 раза больше товаров, чем раньше. На этом фоне растут и грузоперевозки. В частности, экспортные автоперевозки в Россию выросли за последний год почти на 130%. Подробности в тексте.

Переориентация экспорта

Беларусь нарастила экспорт в РФ на 30%, в Китай — в 2,5 раза. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в эфире телеканала «Беларусь 1» .

На фоне санкций Беларуси пришлось переориентировать свой экспорт:

— В Китай мы смогли увеличить продажи в 2,5 раза, в РФ — на 30%, — сказал Дмитрий Ярошевич. — И мы видим еще резервы для роста. Доля белорусского товара на российском рынке сейчас составляет порядка 8%, при этом год назад было 5,5%. Но нам еще есть куда стремиться, потому что ранее, в лучшие годы, доля нашей продукции на российском рынке составляла 11%.

По данным заместителя министра экономики, экспорт в РФ за 8 месяцев приблизился к $ 14 млрд, а товарооборот между странами составил порядка $ 27 млрд.

Автоперевозки в Беларуси: экспорт вместо импорта

По данным биржи автоперевозок ATI.SU, спрос на внутренние и экспортные перевозки стремительно растет, в то время как на импортные, напротив, снижается.

Так, в третьем квартале 2022 года количество заявок на перевозки внутри страны выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 113%, а по сравнению со вторым кварталом — на 18%. Похожая динамика и с доставкой грузов из Беларуси в другие страны — в годовом выражении рост составил 118%, а по сравнению со вторым кварталом — 76%.

Если говорить о конкретных направлениях, то заметно снизилось количество заявок на перевозки практически во все страны Европы. Что не удивительно с учетом ограничений на такие перевозки — под запрет не попали только отдельные виды грузов. Зато существенно выросли перевозки в Россию (на 93% по сравнению со вторым кварталом и на 129% в годовом выражении). Также резкий рост наблюдается и на других открытых направлениях, прежде всего в страны Средней Азии и Кавказа, а также в Турцию.

А вот с перевозками из других стран в Беларусь ситуация противоположная — здесь снижение спроса составило 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 33% по сравнению со вторым кварталом.

— Логично предположить, что это связано с санкциями и антисанкциями, — говорит директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко. — Те грузы, которые ранее везли в Беларусь из стран Евросоюза, теперь везут лишь до нашей границы. Там они перегружаются на белорусские фуры и едут либо к нам в страну, либо через нашу территорию в другие страны. Таким образом импортные перевозки заменяются на внутренние, а транзитные — на экспортные .

Очень солидный вклад в снижение спроса на импортные перевозки обеспечивает Россия. Количество заявок на доставку грузов из этой страны снизилась на 35% по сравнению со вторым кварталом и на 34% в годовом выражении.

Читайте также