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Почти 130% за год. Беларусь из-за санкций нарастила экспорт в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли
18.10.2022 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Беларусь вынуждена была переориентировать экспорт из Европы на Россию и азиатские станы. В Китай, например, теперь поставляется в 2,5 раза больше товаров, чем раньше. На этом фоне растут и грузоперевозки. В частности, экспортные автоперевозки в Россию выросли за последний год почти на 130%. Подробности в тексте.
Переориентация экспорта
Беларусь нарастила экспорт в РФ на 30%, в Китай — в 2,5 раза. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич
На фоне санкций Беларуси пришлось переориентировать свой экспорт:
— В Китай мы смогли увеличить продажи в 2,5 раза, в РФ — на 30%, — сказал Дмитрий Ярошевич. — И мы видим еще резервы для роста. Доля белорусского товара на российском рынке сейчас составляет порядка 8%, при этом год назад было 5,5%. Но нам еще есть куда стремиться, потому что ранее, в лучшие годы, доля нашей продукции на российском рынке составляла 11%.
По данным заместителя министра экономики, экспорт в РФ за 8 месяцев приблизился к $ 14 млрд, а товарооборот между странами составил порядка $ 27 млрд.
Автоперевозки в Беларуси: экспорт вместо импорта
По данным биржи автоперевозок ATI.SU, спрос на внутренние и экспортные перевозки стремительно растет, в то время как на импортные, напротив, снижается.
Если говорить о конкретных направлениях, то заметно снизилось количество заявок на перевозки практически во все страны Европы. Что не удивительно с учетом ограничений на такие перевозки — под запрет не попали только отдельные виды грузов. Зато существенно выросли перевозки в Россию (на 93% по сравнению со вторым кварталом и на 129% в годовом выражении). Также резкий рост наблюдается и на других открытых направлениях, прежде всего в страны Средней Азии и Кавказа, а также в Турцию.
А вот с перевозками из других стран в Беларусь ситуация противоположная — здесь снижение спроса составило 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 33% по сравнению со вторым кварталом.
— Логично предположить, что это связано с санкциями и антисанкциями, — говорит директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко. — Те грузы, которые ранее везли в Беларусь из стран Евросоюза, теперь везут лишь до нашей границы. Там они перегружаются на белорусские фуры и едут либо к нам в страну, либо через нашу территорию в другие страны. Таким образом импортные перевозки заменяются на внутренние, а транзитные — на экспортные.
Очень солидный вклад в снижение спроса на импортные перевозки обеспечивает Россия. Количество заявок на доставку грузов из этой страны снизилась на 35% по сравнению со вторым кварталом и на 34% в годовом выражении.
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Почти 130% за год. Беларусь из-за санкций нарастила экспорт в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли
Беларусь вынуждена была переориентировать экспорт из Европы на Россию и азиатские станы. В Китай, например, теперь поставляется в 2,5 раза больше товаров, чем...
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