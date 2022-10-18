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О чем пишут мировые СМИ: ожидания от съезда Компартии Китая, борьба с завышением цен в Беларуси
18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель КНР Си Цзиньпин твердо контролирует перестановки в руководстве Компартии и страны. Об этом пишет
Власти США планируют высвободить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. По информации
В Казахстане до 2035 года планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли. Один из проектов – строительство ГРЭС в Экибастузе, сообщает
Борьба с необоснованно высокими ценами продолжается в Беларуси. Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики выявили более 70 фактов завышения цен во всех регионах, пишет
Еще два кыргызстанских банка приостановили обслуживание российских карт «Мир». Об ограничениях объявили «Бакай Банк» и «Доскредобанк». Ранее такое же решение принял банк «Компаньон», передает
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В Казахстане до 2035 года планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли.
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