О чем пишут мировые СМИ: ожидания от съезда Компартии Китая, борьба с завышением цен в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель КНР Си Цзиньпин твердо контролирует перестановки в руководстве Компартии и страны. Об этом пишет South China Morning Post в связи с началом работы ХХ съезда Коммунистической партии Китая. Происходящие раз в пять лет кадровые перемены могут привести в этот раз к более значительным, чем ожидалось ранее, изменениям, поскольку Си Цзиньпин создает новую команду поддержки для своего третьего срока на посту генсека КПК, отмечает издание.

Власти США планируют высвободить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. По информации Bloomberg , решение выпустить данный объем нефти на рынок в ближайшие дни принято администрацией президента страны Джо Байдена для сдерживания роста цен на бензин. Сообщается также, что в окружении президента США обсуждают возможное ограничение на экспорт дизеля и бензина.

В Казахстане до 2035 года планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли. Один из проектов – строительство ГРЭС в Экибастузе, сообщает «Казахстанская правда» . Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации, отмечалось на заседании правительства республики.

Борьба с необоснованно высокими ценами продолжается в Беларуси. Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики выявили более 70 фактов завышения цен во всех регионах, пишет БЕЛТА . Цены завышались на мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, другие социально значимые товары, а также бытовую технику. Возбужден ряд уголовных дел. Ранее по распоряжению президента страны Александра Лукашенко был введен запрет на повышение цен с 6 октября.