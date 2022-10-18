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«Космические» ботинки: белорусские медики лечат детей с помощью подошвенного имитатора
18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Космические» ботинки против ДЦП и других проблем с опорно-двигательным аппаратом. В Беларуси начали лечить детей с помощью новой технологии. Уникальный аппарат разработали для космонавтов в российском Центре авиакосмической медицины, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Два раза в год у Егора бесплатное лечение в России. Дальше для лучшего эффекта постоянные тренировки, но уже за деньги. Ради медицинской поддержки в белорусский центр ехали два дня. Раньше
Лечебная физкультура уменьшает мышечный спазм. Дальше ребенка ставят на аппарат – подошвенный имитатор опорной нагрузки. Разработку применяют и для восстановления космонавтов после невесомости.
Внутри ботинок две сферы. За счет давления аппарат подает импульсы нервной системе. Мышечный тонус приходит в норму.
Обувь по размеру подойдет и для детей, и для взрослых. Поможет при нарушениях опорно-двигательного аппарата, после инсульта или травм.
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Уникальный аппарат разработали для космонавтов в российском Центре авиакосмической медицины.
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