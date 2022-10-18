«Сокращение издержек для бизнеса». В Беларуси утвердили правила работы с платежными приложениями и перечень платежей, которые должны принимать через ЕРИП

Источник материала: ProBusiness





Национальный банк и Совет Минитров Беларуси упорядочили работу с платежными сервисами и утвердили разновидности платежей, которые обязательно должны приниматься через ЕРИП. Публикуем, что нужно знать бизнесу о новых документах правительства.

Правила работы с платежными приложениями

Нацбанк утвердил правила осуществления операций с платежными приложениями. Документ определяет порядок эмиссии (создания) платежного программного приложения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, а также порядок эмиссии (создания) иных платежных инструментов банками и эмитентами платежных инструментов, не являющимися банками.

Также регламентирован порядок распространения платежного программного приложения и иных платежных инструментов, обязательные условия договоров, заключаемых поставщиками платежных услуг с пользователями.

Кроме того, правила определяют случаи и порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов, а также случаи, в которых пользователь имеет право требовать признания совершенной платежной операции неавторизованной.

В Нацбанке считают, что «закрепленные в правилах положения позволят создать условия для конкуренции платежных инструментов на рынке страны, что будет способствовать снижению стоимости платежных услуг, повышению качества обслуживания их пользователей, сокращению издержек субъектов хозяйствования при приеме платежей за товары (работы, услуги) и увеличению доли розничных безналичных расчетов».





Список платежей через ЕРИП

Совет Министров и Национальный банк Беларуси приняли совместное постановление № 694/22 от 14 октября, где утвержден список платежей, которые должны приниматься системой единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

Вот полный перечень таких платежей:

1. Оплата обучения на платной основе в учреждениях образования.

2. Оплата медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения на платной основе.

3. Оплата социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания на платной основе.

4. Оплата совершенных нотариусами нотариальных действий и услуг правового и технического характера.

5. Оплата услуг, оказываемых работниками нотариальных архивов.

6. Плата за оказание юридической помощи адвокатами.

7. Оплата услуг радио- и телевещания.

8. Оплата телекоммуникационных услуг (стационарная, мобильная связь, глобальная компьютерная сеть Интернет).

9. Погашение задолженности по кредиту и процентов за пользование им.

10. Пополнение текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц, счетов по учету вкладов (депозитов).





11. Пополнение электронных кошельков.

12. Оплата услуг страховых организаций, включенных в реестр страховых агентов.

13. Платежи в рамках договоров финансовой аренды (лизинга).

14. Платежи в рамках договоров микрозайма.

15. Оплата услуг по операциям с ценными бумагами.

16. Пополнение аккаунтов для совершения операций на криптобиржах, в криптообменниках.

17. Внесение маржинального обеспечения в рамках соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

18. Оплата услуг Национального банка за предоставление кредитных отчетов.

19. Плата за реализацию электронных проездных документов (билетов) на междугородные, международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, за международные перевозки воздушным транспортом, проезд пассажиров, провоз багажа на межрегиональных и региональных линиях бизнес- и эконом-класса, городских, международных линиях железнодорожного транспорта.

20. Оплата входных билетов на спортивно-массовые, культурно-зрелищные мероприятия и лотерейных билетов.

21. Пожертвования на благотворительные счета, безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, включая поступления на благотворительные счета, открытые в банках для физических лиц.

22. Оплата услуг по техническому осмотру автотранспортных средств.

23. Оплата услуг агентств по государственной регистрации и земельному кадастру.

24. Плата за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, арендным жильем, возмещение расходов на электроэнергию, налог за владение собаками, земельный налог, арендная плата за земельные участки, за дополнительные услуги, оказанные на основании заключенных договоров, другие услуги, в том числе коммунальные, предусмотренные законодательством, регулирующим сферы жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

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